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網美「17天沒洗頭」驚人模樣曝光　她拍片嗨喊：不會臭！

▲▼美國洛杉磯網紅艾蜜莉（Emily Alexander）17天沒洗頭。（圖／翻攝TikTok@emilyalexaander）

▲艾蜜莉17天沒洗頭後決定做個造型。（圖／翻攝TikTok@emilyalexaander）

記者吳美依／綜合報導

美國洛杉磯網紅艾蜜莉（Emily Alexander）已經17天沒有洗頭了，但她毫不掩飾，還決定在TikTok粉絲面前做個造型。只見她取下灰色髮帶，露出油膩髮根，但在熟練綁起高馬尾辮後，看起來光鮮亮麗，「你們問『聞起來不臭嗎』，不會！」

艾蜜莉在髮根抹上一些髮膠，並於辮尾綁上白色蝴蝶結，看起來相當甜美。她計畫於第18天洗頭，所以才敢大膽使用髮膠固定較短的頭髮。

▲▼美國洛杉磯網紅艾蜜莉（Emily Alexander）17天沒洗頭。（圖／翻攝TikTok@emilyalexaander）

▲艾蜜莉綁好馬尾辮後煥然一新。（圖／翻攝TikTok@emilyalexaander）

不過，這段影片卻招致批評，許多網友抨擊她不衛生的行為竟然持續近半個月，「我好困惑。女孩，只不過是洗頭髮」、「17天？這整件『不用洗頭髮』的事情太過頭了吧」。也有人相當質疑頭髮的氣味，直呼應該請別人來驗證一下。

事實上，艾蜜莉數年前就開始這麼做了，她發現自己越少洗頭，頭髮反而長得越長。也有人贊同這個做法，「她又不是沒洗澡」、「每個人的髮質都不一樣」、「我每天都因為感覺到自己的頭髮有多髒而焦慮。這不適合我，但妳看起來非常棒！」

不過，根據公衛醫療知識網站Healthline資訊，西雅圖皮膚科醫師伊莉莎白（Elizabeth Hughes）也認為，不是每個人都需要每天洗頭，唯有在感覺頭髮油膩或者「摸起來不乾淨」的時候才應該洗頭。

@emilyalexaander

Another heatless hairstyle for dirty hair!

♬ original sound - emily alexander
 
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