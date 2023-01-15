　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

最愛設計師把衣服「優先給凱特」！　梅根爆怒：她又不是女王

▲▼英國王室威廉王子、凱特王妃、哈利王子與夫人梅根「四人組」10日一同前往溫莎堡（Windsor Castle）。（圖／路透）

▲梅根不滿最愛的設計師竟將衣服優先留給凱特王妃。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

英國哈利王子因推出紀錄片與自傳抨擊王室，引發一系列爭議。如今又有媒體爆料，梅根非常喜歡英國服裝設計師莫拉里奧格魯（Erdem Moralıoğlu）的作品，然而直到她跟哈利王子交往後，才知道大嫂凱特王妃都能夠優先取得這名設計師的衣服，讓她不滿抱怨，「她（凱特王妃）又不是女王！」

根據《每日郵報》報導，哈利王子與梅根透過Netflix紀錄片抨擊英國王室對她不公，讓兩夫妻與王室的關係陷入前所未有的緊繃狀態。而梅根似乎早在進入王室前就與凱特王妃結下恩怨。據悉，梅根還在美國擔任女演員且尚未結識哈利王子時，就十分鍾愛英國設計師莫拉里奧格魯的作品，更多次穿著他設計的衣服出席公開場合。

▲▼英國哈利王子夫人梅根（Meghan Markle）。（圖／路透）

▲梅根早在認識哈利王子前，就非常喜愛莫拉里奧格魯的作品。（圖／路透）

根據《每日電訊報》報導，梅根與哈利王子公開婚訊後，直到2019年3月才首次在公開場合穿著莫拉里奧格魯的衣服。這是因為梅根直到和哈利王子交往後，才知道凱特王妃也是莫拉里奧格魯的VIP客戶，甚至排序比她還前面，也就是說，凱特能更優先取得莫拉里奧格魯的作品。

▲凱特王妃。（圖／達志影像）

▲凱特王妃是莫拉里奧格魯的VIP客戶。（圖／達志影像）

愛牌的衣服被大嫂搶走，似乎讓梅根很是不滿。據傳，她曾為此對外抱怨稱，「凱特又不是女王！」狂妄言論令人震驚。

哈利王子近日接受採訪時，呼籲王室盡快向他的妻子梅根道歉，不過卻未說明他的家人需要向梅根道歉的真正原因。但他堅稱，他站在梅根那一邊是為了「正義的鬥爭」。

ET快訊
好市多2分店有新規定！　一堆人在掃發票
大貨車衝進靈堂！　家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代
被台灣健保放棄！　罕病女童赴陸治療
快訊／桃園楊梅又地震！　氣象局坦言「罕見」曝原因
快訊／快來對答案！　學測社會科解答看這邊
快訊／雲豹破紀錄10連敗！　魔獸17分13籃板無用
遭王浩宇控父親「出賣同學」！　王世堅回應了
擺攤老闆偷吃　女大生求戴套喊：太大了我受不了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

50歲婦和「36歲鮮肉尪」吵架竟聯手縱火！　20歲兒熟睡活活燒死

乘客搭機突發病！3萬英呎高空「口吐鮮血」　飛機急迫降送院仍不治

網美「17天沒洗頭」驚人模樣曝光　她拍片嗨喊：不會臭！

快訊／尼泊爾客機失事「72人全數罹難」！

尼泊爾墜機至少40死！機上15名外國人國籍曝光　總理召開緊急會議

最愛設計師把衣服「優先給凱特」！　梅根爆怒：她又不是女王

快訊／尼泊爾墜機前最後畫面瘋傳！　機身「詭異翻轉90度」爆巨響

快訊／尼泊爾72人飛機墜毀至少30死　引發大火

快訊／尼泊爾客機墜毀　機上72人生死不明

快訊／秘魯首都進入緊急狀態　「挺前總統示威」迄今至少42死

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

理髮廳阿姨見帥氣老外　狂摸眉毛讚：好漂亮❤️

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

(G)I-DLE「到舒華故鄉」Minnie狂撂中文　雨綺討壓歲錢「她們聽不懂」姐姐反擊！

醉漢闖北科大宿舍佔床睡翻　睡夢中旁邊躺男生嚇到報警

吳宗憲談小甜甜事件「男人別動手」　指宋逸民「扯太多」：漏洞就出來嘛

許維恩懷孕了！公開寶寶心跳聲　感動：我們的禮物..意外曝光性別

狄鶯放閃孫鵬「我愛他全部」　當面讚老公「零缺點」...小S請他先出去XD

奶貓3天沒顧失憶！奴才遭嗆聲　 他伸手想摸被「喵音機槍」掃射

騎士等紅燈遭小黃追撞！ 拿粉筆記錄+報警超專業

50歲婦和「36歲鮮肉尪」吵架竟聯手縱火！　20歲兒熟睡活活燒死

乘客搭機突發病！3萬英呎高空「口吐鮮血」　飛機急迫降送院仍不治

網美「17天沒洗頭」驚人模樣曝光　她拍片嗨喊：不會臭！

快訊／尼泊爾客機失事「72人全數罹難」！

尼泊爾墜機至少40死！機上15名外國人國籍曝光　總理召開緊急會議

最愛設計師把衣服「優先給凱特」！　梅根爆怒：她又不是女王

快訊／尼泊爾墜機前最後畫面瘋傳！　機身「詭異翻轉90度」爆巨響

快訊／尼泊爾72人飛機墜毀至少30死　引發大火

快訊／尼泊爾客機墜毀　機上72人生死不明

快訊／秘魯首都進入緊急狀態　「挺前總統示威」迄今至少42死

大專棒聯／把冠軍好運帶到悍將　郭勇志：期待年底有好果

陸女「車站內抽菸」狂嗆警　被抓「急改喊救命」但大家都在鼓掌

鳳麓茶馨茶花展開幕　台大實驗林和南投縣府邀民眾賞花喝好茶

蘆洲小學生赴警分局交流「最愛重機」　警察杯杯：長大後別超速

民眾反對九崴天然氣發電廠設台史博週邊　陳亭妃籲市府要表態

穿好胸背帶！老黑狗「頂氣球大腫瘤」遭棄養　他心疼：快比身體重

TOYOTA子公司展出「無人駕駛概念座艙」以未來移動為發想

桃園鐵皮屋藏天九牌賭場　警凌晨攻堅查獲38人+毒品

購屋置產「台中七期、新北板橋」二選一！　內行秒選它：首選

飛日本必去！置身229公尺高空俯瞰東京都、露天酒吧欣賞城市夜景

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

國際熱門新聞

水族館閃光燈狂拍！大魚「暴衝」撞牆流血亡

才新婚4個月　21歲女被丈夫斬首碎屍

俏護士色誘歐吉桑　榨乾71人退休金海撈7千萬

他一注獨得「408億」！人生翻轉

即／尼泊爾墜機前「最後畫面瘋傳」！

美國警察「活活電死老師」　影片曝光

婦投訴公寓嚴重漏水　半年後淹死家中

快訊／尼泊爾客機墜毀　機上72人生死不明

即／尼泊爾客機失事「72人全數罹難」

鹽系帥哥「出社會3年」顏值徹底崩壞！

他保險套灌932顆鑽石　塞肛門走私

尼泊爾墜機至少30死　引發大火

是否提供台灣旅客免簽　泰國考量中

7旬嬤死家中2年多　驚見「床上白骨」蓋棉被

更多熱門

相關新聞

哈利要王室向梅根道歉　放話威廉3子女淪這下場

哈利要王室向梅根道歉　放話威廉3子女淪這下場

英國哈利王子上周出版自傳回憶錄《Spare》前，事先接受了英媒《每日電訊報》採訪。哈利在訪問中要求英國王室向他的妻子梅根道歉，「你們清楚你們做了什麼，我現在也懂你們為什麼要這樣，都已經被揭穿錯誤了，就坦白承認吧。」哈利也表示，他擔心哥哥威廉王子的3名年幼子女將來會和他受到一樣的傷害。

梅根「飯店開房」等哈利　黛妃祭日變激情夜

梅根「飯店開房」等哈利　黛妃祭日變激情夜

凱特王妃與老公情侶裝

凱特王妃與老公情侶裝

哈利批評卡蜜拉　「踩著屍體往上爬」

哈利批評卡蜜拉　「踩著屍體往上爬」

哈利新書首日賣40萬本　只輸給哈利波特

哈利新書首日賣40萬本　只輸給哈利波特

關鍵字：

梅根凱特王妃英國王室

讀者迴響

熱門新聞

謝和弦突開砲「她賣弄淫蕩跟唱片高層上床」！

2024不選總統了！　羅智強今宣布參選立委3目標

水族館閃光燈狂拍！大魚「暴衝」撞牆流血亡

才新婚4個月　21歲女被丈夫斬首碎屍

福原愛離婚後「現身超市叫賣」！暴瘦近況曝

阿翔辣妻「中空露半球」逛逢甲夜市！

俏護士色誘歐吉桑　榨乾71人退休金海撈7千萬

小哥哥艾理「YTR→億萬CEO」！超狂翻身史曝光

7億流量YouTube頻道宣布「停更」

田慎節喊設立性專區：沒什麼一炮不能解決

今23:15開始送神！4禁忌大公開「會衰一整年」

快看LINE！隨機送「40枚幸運發財金」

輔大陳若儀喊追到底！深夜再發7聲明

海軍上將黃猿兼差打工　辛酸畫面流出

氣象局8縣市低溫特報　全台轉雨最低剩6度

更多

最夯影音

更多
男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...
理髮廳阿姨見帥氣老外　狂摸眉毛讚：好漂亮❤️

理髮廳阿姨見帥氣老外　狂摸眉毛讚：好漂亮❤️

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

(G)I-DLE「到舒華故鄉」Minnie狂撂中文　雨綺討壓歲錢「她們聽不懂」姐姐反擊！

(G)I-DLE「到舒華故鄉」Minnie狂撂中文　雨綺討壓歲錢「她們聽不懂」姐姐反擊！

醉漢闖北科大宿舍佔床睡翻　睡夢中旁邊躺男生嚇到報警

醉漢闖北科大宿舍佔床睡翻　睡夢中旁邊躺男生嚇到報警

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面