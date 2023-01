快訊／尼泊爾客機墜毀　機上72人生死不明

▲尼泊爾雪人航空一架ATR-72客機驚傳墜機。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

尼泊爾雪人航空(Yeti Air)一架載著72人的飛機15日驚傳墜毀,機上包括68名乘客及4名機組人員。路透援引官媒報導,墜機現場已發現部分罹難者遺體。

這架失事班機當時從首都加德滿都(Kathmandu)起飛,目的地為第二大城市博卡拉(Pokhara),但在舊機場與新機場之間的位置墜毀。在墜機事故發生後引發火勢,推特正在流傳一段疑似墜毀在草叢的畫面。雪人航空發言人Sudarshan Bartaula表示,目前正努力撲滅火勢。

另據Online Khabar報導,政府當局已動員安全人員在事故現場進行救援,傷亡人數等細節仍待確認。

Plane crash in #Nepal: A Yeti Air ATR72 aircraft flying to Pokhara from #Kathmandu has crashed, Aircraft had 68 passengers. pic.twitter.com/6MLBbDUPeE