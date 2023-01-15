快訊／尼泊爾客機墜毀　機上72人生死不明

▲尼泊爾雪人航空一架ATR-72客機驚傳墜機。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

尼泊爾雪人航空（Yeti Air）一架載著72人的飛機15日驚傳墜毀，機上包括68名乘客及4名機組人員。路透援引官媒報導，墜機現場已發現部分罹難者遺體。

這架失事班機當時從首都加德滿都（Kathmandu）起飛，目的地為第二大城市博卡拉（Pokhara），但在舊機場與新機場之間的位置墜毀。在墜機事故發生後引發火勢，推特正在流傳一段疑似墜毀在草叢的畫面。雪人航空發言人Sudarshan Bartaula表示，目前正努力撲滅火勢。

另據Online Khabar報導，政府當局已動員安全人員在事故現場進行救援，傷亡人數等細節仍待確認。