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有值班教練定時指導！花蓮靜思堂運動館啟用　開放民眾免費使用

▲▼花蓮靜思堂「輕安妙坊」運動館於1月14日正式啟用。。（圖／記者林佳予攝）

圖文／林佳予

為推動健康促進，花蓮靜思堂設立「輕安妙坊」運動館於1月14日下午正式啟用，提供有氧運動器材包含交叉訓練機、跑步機、重量訓練機、健身飛輪、胸椎划船訓練機等，每天有值班教練定時指導，民眾可於開放時間憑證件換證免費使用。

慈濟基金會長照推展中心在花蓮靜思堂一樓入口處設「輕安妙坊」運動館，提供社區長者、民眾免費使用。林慧美女士分享運動流汗後很舒服，覺得筋骨伸展身心很輕鬆，並提到教練特別針對她左手比較緊繃的部位伸展。

快80歲的楊貴琴女士平時參加慈濟長照據點，在家也會做伸展拉筋，但因為左腳膝蓋曾受傷，因此習慣用右腳使力，造成施力不平衡、右腳膝蓋常會痛、有時還會抽筋。1月14日下午「輕安妙坊」運動館正式啟用時，駐點教練協助楊貴琴女士做運動後，緩解了多年疼痛。楊貴琴女士表示，筋本來綁住，現在拉開就很輕鬆，之前膝蓋會痛，教練幫我糾正一下好很多。他有教我方法，還有幫我按穴道。右邊膝蓋本來很痛，現在不痛了。

▲▼花蓮靜思堂「輕安妙坊」運動館於1月14日正式啟用。。（圖／記者林佳予攝）

▲花蓮靜思堂「輕安妙坊」運動館於1月14日正式啟用，民眾體驗。

慈濟基金會長照推展中心總召集人林碧玉指出，長者們平時都是散步走路、拉筋為主，現在利用專為長輩設計的運動器材，可以幫助長者透過運動，自在地在地安老。社區長者透過定期的據點參與，以及由志工帶動延緩失能的運動下，期望能促進身心功能。

慈濟基金會長照推展中心表示，輕安妙坊開放時間為每週一至週六6-20點，為讓人員能有適當利用，使用者可憑證件(身分證、健保卡)至花蓮靜思堂一樓門廳櫃檯換證登記使用。

▲▼花蓮靜思堂「輕安妙坊」運動館於1月14日正式啟用。。（圖／記者林佳予攝）

▲花蓮靜思堂「輕安妙坊」運動館於1月14日正式啟用，花蓮慈院院長林欣榮體驗重量訓練機。

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