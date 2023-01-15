　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

最嚴反菸草法來了！墨西哥16日起「全面禁菸」　店內展示香菸也NG

▲▼抽菸。（圖／路透）

▲墨西哥將自16日起落實全面禁菸。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

墨西哥將在當地1月16日頒布新的菸草控制法，除了全面禁止民眾在公共場所抽菸外，同時也將禁止菸草廣告、促銷與贊助，成為全球實施最嚴格反菸草法律的國家之一。

據BBC報導，不少拉丁美洲國家為了建立無菸公共場所，近年來積極推動更嚴格的菸草控制法，但墨西哥的新法被公認為是美洲最健全而廣泛的一個。該國2008年在酒吧、餐館和工作場所設立了無菸場所，但政府在2021年通過新法，自2023年1月16日開始，將禁止抽菸的場所擴展到所有公共場合，就連公園、海灘、飯店、辦公室和餐館都不例外。

除此之外，政府還將全面禁止菸草產品的廣告、促銷和贊助，這意味著香菸甚至不能在商店裡被展示出來，因此BBC將相關法律譽為「全球最嚴格的禁菸法律之一」。除了傳統香菸以外，電子煙和水煙也將受到更嚴格的新限制，導致不少「老槍手」未來只能在家中或其他私人住宅抽菸，也讓不少人對新法之嚴厲感到沮喪。

對於墨西哥大動作全面禁止民眾抽菸一事，泛美衛生局（PAHO）表示樂見其成，同時讚賞墨西哥政府打擊菸草的努力。世界衛生組織（WHO）也指出，菸草是世上最容易被預防的單一死因，因為美洲每年因抽菸或二手菸死亡的人數將近100萬人。然而，由於墨西哥警察的腐敗猖獗，不少人擔心警方不會對在公共場所抽菸的人處以真正的懲罰，而是會以此為藉口收受賄賂。

ET快訊
奧運銅牌女警官被檢舉「拐人夫」！　結局大逆轉
這波高峰過了！持續降溫到過年　疫情回彈時間點曝
快訊／尼泊爾墜機前最後畫面！　機身「詭異翻轉90度」爆巨響
前中職「爭議傳奇」現身了！　送50顆簽名球
5個月年終獎金入帳了！　他一看備註欄「這3字」跌到谷底
白雲按摩突問「妳是不是性慾很高」　何妤玟自爆常被性騷擾
快訊／尼泊爾72人飛機墜毀！　至少30死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

最愛設計師衣服「優先給凱特」！　梅根爆怒：她又不是女王

快訊／尼泊爾墜機前最後畫面瘋傳！　機身「詭異翻轉90度」爆巨響

快訊／尼泊爾72人飛機墜毀至少30死　引發大火

快訊／尼泊爾客機墜毀　機上72人生死不明

快訊／秘魯首都進入緊急狀態　「挺前總統示威」迄今至少42死

最嚴反菸草法來了！墨西哥16日起「全面禁菸」　店內展示香菸也NG

28歲男喊頭痛、流鼻涕「竟是敗血症」　36hrs後多重器官衰竭亡

護理妹「遭寄生蟲入侵」臥床插鼻胃管　7年後才驗出！恐終生治不好

28歲俏護士色誘歐吉桑　賣慘哭窮願肉償！榨乾71人退休金海撈7千萬

她幫遛狗竟遭「8頭獵犬圍攻」！四肢被瘋狂啃咬　淒厲尖叫慘死

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

理髮廳阿姨見帥氣老外　狂摸眉毛讚：好漂亮❤️

(G)I-DLE「到舒華故鄉」Minnie狂撂中文　雨綺討壓歲錢「她們聽不懂」姐姐反擊！

醉漢闖北科大宿舍佔床睡翻　睡夢中旁邊躺男生嚇到報警

吳宗憲談小甜甜事件「男人別動手」　指宋逸民「扯太多」：漏洞就出來嘛

許維恩懷孕了！公開寶寶心跳聲　感動：我們的禮物..意外曝光性別

狄鶯放閃孫鵬「我愛他全部」　當面讚老公「零缺點」...小S請他先出去XD

騎士等紅燈遭小黃追撞！ 拿粉筆記錄+報警超專業

奶貓3天沒顧失憶！奴才遭嗆聲　 他伸手想摸被「喵音機槍」掃射

最愛設計師衣服「優先給凱特」！　梅根爆怒：她又不是女王

快訊／尼泊爾墜機前最後畫面瘋傳！　機身「詭異翻轉90度」爆巨響

快訊／尼泊爾72人飛機墜毀至少30死　引發大火

快訊／尼泊爾客機墜毀　機上72人生死不明

快訊／秘魯首都進入緊急狀態　「挺前總統示威」迄今至少42死

最嚴反菸草法來了！墨西哥16日起「全面禁菸」　店內展示香菸也NG

28歲男喊頭痛、流鼻涕「竟是敗血症」　36hrs後多重器官衰竭亡

護理妹「遭寄生蟲入侵」臥床插鼻胃管　7年後才驗出！恐終生治不好

28歲俏護士色誘歐吉桑　賣慘哭窮願肉償！榨乾71人退休金海撈7千萬

她幫遛狗竟遭「8頭獵犬圍攻」！四肢被瘋狂啃咬　淒厲尖叫慘死

最愛設計師衣服「優先給凱特」！　梅根爆怒：她又不是女王

18禁實境秀出現恐怖情人　34歲男模「闖入前女友家打警察」遭判刑

租屋前因1事被房東大罵！妹子委屈　眾人反慶幸：還好沒租

羅東國小11萬元打造「銅鐘」遭竊6天尋回　休業式可以敲鐘了

LCK各隊預測春季冠軍：DK獲得多票成大熱門、Faker認為Gen.G會奪冠

1000萬怎麼配置？　內行選「這5檔」攻略曝：每年爽領50萬

獨／曹錦輝現況曝！台中現身...被問新計畫笑回「教球就很忙啦」

學測社會科383人使用居護或防疫試場　數B共86件違規

陸學者稱「80%大學生想生兩孩」　完全不想生的「只佔4％」

施孝榮領軍大叔團開唱　1舉動被虧：果然還是老人！

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

國際熱門新聞

水族館閃光燈狂拍！大魚「暴衝」撞牆流血亡

才新婚4個月　21歲女被丈夫斬首碎屍

俏護士色誘歐吉桑　榨乾71人退休金海撈7千萬

他一注獨得「408億」！人生翻轉

美國警察「活活電死老師」　影片曝光

婦投訴公寓嚴重漏水　半年後淹死家中

他保險套灌932顆鑽石　塞肛門走私

鹽系帥哥「出社會3年」顏值徹底崩壞！

快訊／尼泊爾客機墜毀　機上72人生死不明

尼泊爾墜機至少30死　引發大火

是否提供台灣旅客免簽　泰國考量中

即／尼泊爾墜機前「最後畫面瘋傳」！

7旬嬤死家中2年多　驚見「床上白骨」蓋棉被

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

更多熱門

相關新聞

男坐牢17年後找到真兇　2人一模一樣

男坐牢17年後找到真兇　2人一模一樣

美國堪薩斯州發生一起冤獄案，男子瓊斯（Richard Jones）被判嚴重搶劫罪入獄，儘管他堅稱清白，但多次上訴皆被駁回，他坐牢17年後案情突然出現逆轉，當局終於找到此案真兇，2人竟然長得一模一樣，宛如分身。

美國警察「活活電死老師」　影片曝光

美國警察「活活電死老師」　影片曝光

白宮法律顧問：在拜登自宅發現更多機密文件

白宮法律顧問：在拜登自宅發現更多機密文件

他一注獨得「408億」！人生翻轉

他一注獨得「408億」！人生翻轉

20歲護士生忘帶鑰匙　徒手爬3樓摔下慘死

20歲護士生忘帶鑰匙　徒手爬3樓摔下慘死

關鍵字：

墨西哥北美要聞禁菸

讀者迴響

熱門新聞

謝和弦突開砲「她賣弄淫蕩跟唱片高層上床」！

2024不選總統了！　羅智強今宣布參選立委3目標

水族館閃光燈狂拍！大魚「暴衝」撞牆流血亡

才新婚4個月　21歲女被丈夫斬首碎屍

福原愛離婚後「現身超市叫賣」！暴瘦近況曝

今23:15開始送神！4禁忌大公開「會衰一整年」

阿翔辣妻「中空露半球」逛逢甲夜市！

田慎節喊設立性專區：沒什麼一炮不能解決

俏護士色誘歐吉桑　榨乾71人退休金海撈7千萬

7億流量YouTube頻道宣布「停更」

小哥哥艾理「YTR→億萬CEO」！超狂翻身史曝光

輔大陳若儀喊追到底！深夜再發7聲明

快看LINE！隨機送「40枚幸運發財金」

海軍上將黃猿兼差打工　辛酸畫面流出

氣象局8縣市低溫特報　全台轉雨最低剩6度

更多

最夯影音

更多
男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...
極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

理髮廳阿姨見帥氣老外　狂摸眉毛讚：好漂亮❤️

理髮廳阿姨見帥氣老外　狂摸眉毛讚：好漂亮❤️

(G)I-DLE「到舒華故鄉」Minnie狂撂中文　雨綺討壓歲錢「她們聽不懂」姐姐反擊！

(G)I-DLE「到舒華故鄉」Minnie狂撂中文　雨綺討壓歲錢「她們聽不懂」姐姐反擊！

醉漢闖北科大宿舍佔床睡翻　睡夢中旁邊躺男生嚇到報警

醉漢闖北科大宿舍佔床睡翻　睡夢中旁邊躺男生嚇到報警

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面