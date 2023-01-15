快訊／秘魯首都進入緊急狀態　「挺前總統示威」迄今至少42死

▲秘魯去年12月爆發示威至今。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

秘魯政府剛才宣布，首都利馬（Lima）及其他三個地區進入緊急狀態30天，軍隊獲得授權，能夠介入以維持秩序，數個憲法保障權利也被暫停，包括行動及結社自由。

▲秘魯前總統卡斯蒂略（Pedro Castillo）。（圖／路透）



綜合外媒報導，去年12月，前總統卡斯蒂略（Pedro Castillo）遭罷黜後，全國支持者發動示威，在首都附近設置路障，試圖癱瘓交通。此前，通往南部印加遺址馬丘比丘（Machu Picchu）的機場也一度預防性關閉，14日才重新營運。

▲秘魯示威演變成暴力衝突。（圖／路透）



秘魯全國示威有時也演變成肢體暴力，至少42人與維安部隊發生衝突時喪生，其中一名警察在車內遭活活燒死，另有數百人受傷。

秘魯示威者提出五大訴求，包括提前舉行大選、釋放前總統卡斯蒂略、新總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）下台、國會休會、修改憲法。《法新社》指出，國會為了平息眾怒，先前已同意2024年4月提前舉辦大選。