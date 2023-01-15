28歲男喊頭痛、流鼻涕「竟是敗血症」　36hrs後多重器官衰竭亡

▲ 里斯送醫僅6小時後就撒手人寰。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名28歲男子去年底出現流鼻涕、頭痛等症狀，但看似和平常無異，沒想到短短36小時後竟不幸身亡。原來他早已出現敗血症，家人卻都沒能發現，最終死於肺炎和多重器官衰竭。

根據《鏡報》，28歲的里斯（Rhys Leatherbarrow）來自大曼徹斯特郡衛根（Wigan），患有自閉症及視障，去年12月23日在醫院病逝。36小時前他才抱怨自己開始頭痛、流鼻涕，31歲的姊姊卡米（Kami Leatherbarrow）買了他最愛的炸雞和薯條想安慰他，回家就驚見他昏倒失去意識。

里斯送醫後檢查出敗血症，慢慢導致他的身體停止運作，最終死於肺炎和二度心臟驟停引起的多重器官衰竭，令家屬悲痛欲絕。

卡米回憶，里斯在事發前一天本來精神很好，興奮地分享自己一天的計畫，「他還在搗蛋，很健康，身體很好，沒什麼不尋常的地方」，但後來開始喊頭痛、流鼻涕，家人便給他2顆止痛退燒藥，要他在家休息，他還因為不用去做照護服務很開心。

卡米隔天帶了里斯最愛的炸雞和薯條給他，沒想到進到他的臥室時，里斯就昏倒在她身上，趕緊叫救護車將他送醫。里斯在接下來的2小時內二度心臟驟停，敗血症導致他的器官停止運作，必須靠機器維持生命，送醫不到6小時後就死亡。

突如其來的噩耗令家人難以置信，卡米坦言，「我們沒有預料到，還以為他進醫院只會拿個抗生素。」他的葬禮11日在高博恩（Golborne）的聖湯瑪斯教堂舉行，家屬也在Gofundme上募資，以籌備里斯的後事。