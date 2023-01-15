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巨型鐵條「刺穿擋風玻璃」插進副駕！　女駕駛公開17秒驚悚影片

▲▼天外飛來「巨型鐵條」刺穿擋風玻璃！　17秒驚悚影片曝光。（圖／翻攝自臉書）

▲女駕駛事後曝光鐵條刺穿擋風玻璃的照片，十分駭人。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者王佩翊／編譯

馬來西亞一名駕駛日前駕車行駛於高速公路時，天外突然飛來一根鐵條，直接刺穿她的前擋風玻璃，並插入副駕駛座。所幸當時副駕駛座沒有坐人，否則後果不堪設想。駕駛事後公布了行車紀錄器畫面，只見一輛原本行駛在受害車主斜前方的卡車並未確實固定好貨物，才會導致鐵條掉落，並砸向後方車輛。

根據《星洲網》報導，八打靈再也市（Petaling Jaya）一名女司機13日駕駛著藍色自小客車行經南北大道時，慘遭一根巨大鐵條刺穿擋風玻璃，並直直地插進副駕駛座內，深度更是超過座位的一半。駕駛表示，當時她的左前方有一輛裝載著許多貨物的大貨車，然而大貨車司機卻沒有做好固定措施，導致在行駛過程中，有危險物品掉落，更直接刺穿她的擋風玻璃。

▲▼天外飛來「巨型鐵條」刺穿擋風玻璃！　17秒驚悚影片曝光。（圖／翻攝自臉書）

所幸當時副駕駛座並沒有乘客，但駕駛回想起驚悚瞬間仍害怕表示，「我以為我會死。當時我的狗也在車上，牠們可能也會死。還好我的車速並不快。」而她事後也公布了意外發生當時的行車紀錄器，短短17秒影片引發網友熱議。網友們則安慰車主，「還好妳沒有受傷。」

有網友更直言，如果真的差了幾公分刺傷被害人，有可能導致車子失控，波及到其他車輛，更加危險。可惜行車紀錄器並未清楚拍下貨車的車牌號碼。被害駕駛則呼籲當局，應該加強對於貨車的管制。

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