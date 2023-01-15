28歲俏護士色誘歐吉桑　賣慘哭窮願肉償！榨乾71人退休金海撈7千萬

▲日本俏護士西村恵梨奈（左）假意接近年長男子後，騙取他們的退休金。（組圖／翻攝自推特、CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

日本近年掀起「爸爸活」新流行，不少年輕女子為了賺外快，選擇與經濟能力較好的年長男子約會，甚至發生性行為，以得到金錢、奢侈品等經濟援助。日本警方最近就因一名28歲女護士涉嫌與同黨在交友網站上騙取71名60歲以上男子的退休金，而將她與同黨雙雙逮捕，經調查涉案金額高達3.2億日圓。

綜合日媒報導，28歲俏護士西村恵梨奈夥同51歲投資家吉田清一，於2020年7月至2021年9月期間，在交友網站接近多名年長男性，並詐取他們的金錢。大阪府警方透露，西村恵梨奈在交友網站發布「喜歡60歲以上的年上男」、「想和年長男子共度餘生」等消息，吸引多名60至70歲男子上鉤後與對方展開「戀情」。

西村恵梨奈與「男友」約會幾次後，就會向這些歐吉桑撒嬌，謊稱自己沒錢還大學貸學金和卡費，或是曬出她的護士執照，假借沒錢更新執照就不能復職的名義，向「大叔男友」們索要金錢，並暗示他們，自己願意和對方發生性行為來「肉償」。

報導稱，西村恵梨奈短短1年內，就從上鉤的71名年長男性騙到了3.2億日圓（約新台幣7600萬元），其中年紀最大的受害者為79歲，有人還為了見西村，特意從關東千里迢迢前往大阪見面；甚至還有人被騙了5700萬日圓（約新台幣1350萬元），幾乎所有的退休金都沒了。

據悉，這些大叔在西村恵梨奈的甜言蜜語下，自以為只要搭救了年輕美女，替她還清債務，就能和西村恵梨奈結婚，不料這名女子其實只把他們當成搖錢樹，當他們的退休金被「榨乾」後，西村恵梨奈就會迅速將他們拋棄。

警方逮捕2人後，西村恵梨奈當場承認了所有指控，但她聲稱自己其實是被吉田清一利用，因為這些錢全都進了吉田清一的口袋，而吉田清一則一直保持沉默。報導稱，本已因詐騙罪進入審判程序的2人，1月6日再度被大阪警方逮捕，並對2人追加指控起訴。