摩爾多瓦邊境再發現飛彈碎片！　控訴「被俄羅斯襲烏波及」

▲在俄羅斯對烏發動新一輪襲擊後，鄰國摩爾多瓦再次在境內發現有飛彈碎片。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭西部鄰國摩爾多瓦（Moldova）在當地14日譴責俄羅斯對烏克蘭發動新一輪襲擊，同時控訴俄軍的殘酷攻擊已直接影響該國，因為當局14日再次在其北部邊境發現了一枚「俄羅斯空襲烏克蘭後殘留下的飛彈碎片」。

綜合美聯社與路透社報導，摩爾多瓦指出，飛彈碎片是在該國北部拉爾加村（Larga）被邊境警察所發現。雖然當局並未具體說明飛彈發射的時間或發射者，但從當局秀出的照片可見，這枚飛彈碎片與一團電線散落在了野外的地上。

摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）指出，這起事件「顯示了俄羅斯對烏克蘭展開的殘酷戰爭再次對摩爾多瓦產生直接影響，而我們也要強烈譴責俄方14日對烏加劇襲擊，並與烏克蘭第聶伯羅（Dnipro）失去摯愛的民眾在一起。」

早前，一枚飛彈擊中了烏克蘭第聶伯羅的一棟公寓，導致至少12人死亡。摩爾多瓦隨後聲稱，當局在該國北部發現飛彈碎片，但俄羅斯至今並未就此事發表評論。事實上，這已不是摩爾多瓦首次在與烏克蘭接壤的土地發現飛彈碎片。

摩爾多瓦總理加夫里利塔（Natalia Gavriliţa）也譴責俄羅斯對烏克蘭的襲擊，並在摩爾多瓦領空再次「被侵占」一事，表達她「對摩爾多瓦主權不被尊重」的憤慨，「俄方沒有任何政治、歷史，甚至道德理由來殺害平民和攻擊基礎設施」。

這已是北、東、南面與烏克蘭毗鄰的摩爾多瓦，在俄羅斯攻擊烏克蘭時第3次慘遭波及。去年10月，俄羅斯一枚飛彈碎片掉在了摩爾多瓦邊境城鎮Naslavcea，而該國北部邊境的另一個地區，去年12月也有一枚飛彈碎片掉落在某個果園裡。