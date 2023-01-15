鹽系帥哥「出社會3年」顏值徹底崩壞！本尊現身　嘆遭現實毒打

▲日本網友歷經3年社會毒打，顏值大崩壞。（圖／推特／@dakkotite）



記者王佩翊／編譯

日本一名網友在推特上公開了3年前參加成人式的照片與現在的樣貌，然而2張照片的顏值卻是天與地的差別，極大反差讓人根本認不出來。原PO表示，那些很久沒見的朋友每次見到他，都會對他的外貌變化感到震驚。網友看到也忍不住驚嘆，「社會毒打的力量也太可怕了吧。」

根據LIMO報導，推特用戶「ダコ地底」8日在自己的帳戶上傳了2張對比照，並附文寫道，「成人式至今也才過了3年，我竟然可以老成這樣，其實也蠻厲害的。」只見3年前成人式上的他身穿白色和服，整個人乾淨清爽，細長眼睛與高挺鼻樑更是鹽系帥哥的標準象徵。然而僅僅過了3年，他卻從鹽系美男淪落成眼神空洞的邋遢宅男。

如今的他蓄著一頭長髮，照片裡的他雙眼無神，不但戴著黑框眼鏡、身穿鬆垮背心，頂著一頭雜亂的長髮，甚至還有鬍渣，讓人難以想像他就是3年前的帥哥。

極大反差隨即引發網友熱議，網友表示，「太可怕了」、「社會毒打的力量太可怕了」、「以前真的很帥...」等。對此，他自己在接受採訪時則直言，「畢業之後沒辦法像其他人一樣有穩定的工作，不斷地在換工作，所以壓力很大。身體方面更是出現禿頭的傾向。」

他表示，不只是高中同學，就連很久沒見面的母親看到他，也會被他外表的巨大變化嚇到。