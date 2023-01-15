6旬婦投訴公寓嚴重漏水　半年後竟「淹死」陳屍家中

▲紐西蘭一名婦人抱怨公寓會漏水，一年後竟陳屍在家中。（示意圖／翻攝自pixabay）



圖文／CTWANT

紐西蘭一名60多歲獨居婦人卡羅琳（Caroline McCrossan），去年曾投訴公寓嚴重漏水，但是當局卻沒有任何作為，事隔將近半年，鄰居發現很久沒看到她，緊急報警後破門，結果發現婦人泡在水中，推測已經死亡好幾個月。

據《每日郵報》報導，卡羅琳抱怨自2022年3月以來，屋內嚴重漏水，不斷湧入家裡，反應後當局卻沒有採取行動，也沒有進行檢查。擁有2個孩子的鄰居爸爸福林彭（Frimpong）透露，當他走進卡羅琳的家裡，宛如是一片熱帶雨林，到處都是水，就連他的家裡也受到波及，雖然出面投訴，卻沒有任何人來查看，結果情況愈來愈糟，大量的水湧進來，導致浴室內的燈泡爆炸，此時當局才終於願意派人來。

工人抵達時，一開始進不去，因為門後堆積太多信件，強行破門後，發現了卡羅琳的屍體，福林彭回憶：「她躺在浴室地板上，被水包圍著，頭靠在門邊，明顯已經死亡」，當他看到時嚇得馬上離開。其實，他自從去年8月之後，就沒有再見到卡羅琳，而警方調查死因，結果沒有可疑情況，更發現屋內沒有任何食物，「我不敢想像她最後的日子是怎麼度過的？」

對此，負責議會以及處理無家可歸人民的議員達倫（Darren Merrill）表示，得知此事感到非常難過，並向婦人的家人和朋友表達哀悼，同時提到正在協助警方釐清真相，並徹底檢查委員會持有的物業和租戶的紀錄，「我知道這對住在這的人來說很令人沮喪，但我保證會盡可能提供幫助」。

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