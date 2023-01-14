　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

是否提供台灣旅客免簽　泰國觀光局長：考量中

▲▼泰國觀光局局長育他薩（Yuthasak Supasorn）。（圖／翻攝自instagram／yuthasak）

▲泰國觀光局局長育他薩（Yuthasak Supasorn）。（圖／翻攝自instagram／yuthasak）

中央社

台灣旅客赴泰國能否免簽受關注，泰國觀光局長育他薩昨天接受中央社記者訪問時表示，是否給台灣旅客免簽正在考量中；至於什麼時候最有可能，他只表示「我們會盡力」。

目前台灣人赴泰國旅遊可以先辦好觀光簽證，入境可停留60天，或是入境時申請落地簽，從去年10月到今年3月底從原先可停留15天，延長到30天。

泰國是台灣人的熱門旅遊選擇，赴泰免簽議題在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩解後頗受關注，泰國觀光局主管亞洲及南太平洋國際市場的副局長塔內（Tanes Petsuwan）去年底赴台參加推廣活動時曾透露，正在努力和相關單位協調讓台灣人赴泰免簽。

泰國台灣商會聯合總會總會長郭修敏1月10日在台灣出席活動時也表示，一直有跟泰國政府單位及泰國駐台單位爭取，泰國政府正在研商，希望能促成，相信應該不會等太久。

泰國觀光局局長育他薩（Yuthasak Supasorn）昨天在烏隆他尼府（Udon Thani）出席推廣泰國東北伊閃美食活動後，接受中央社記者訪問時表示，觀光局一直在思考簡化旅遊流程，如果有什麼會阻礙外國旅客赴泰意願，很願意修改規定，以便歡迎各國旅客包括台灣旅客赴泰旅遊。

記者詢問是否可能提供台灣旅客免簽，育他薩表示：「我們正在考量中。」至於是否可能在今年上半年達成，他則沒有給出確切時間點，只表示「我們會盡力」。

ET快訊
氣象局深夜再發「8縣市低溫特報」　全台轉雨最低跌剩6度
回台南！賴清德要市長、立委、議員「鞠躬道歉」
中國首度通報！　在院染疫「死亡人數」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

6旬婦投訴公寓嚴重漏水　半年後竟「淹死」陳屍家中

是否提供台灣旅客免簽　泰國觀光局長回應了

他一注獨得「408億」！人生翻轉　兆彩連槓3個月開出頭獎

他保險套灌932顆鑽石「塞肛門走私」　闖機場被抓認了：老闆下命令

日本死亡數再創新高「單日503人病歿」！　全境增逾13萬例確診

水族館遊客閃光燈狂拍！大魚「突朝人群衝」一頭撞死　爆血影片曝

中國資金協助沒到位！烏干達解除中企鐵路建設合約　改找土耳其協助

17歲少年「搞大10女肚子」還有錢拿！　人蛇誘孕婦賣嬰1胎賺3萬

伊朗前副防長「擁雙國籍」涉洩密案！遭判處死刑　官媒證實已伏法

7旬嬤死家中2年多！警破門驚見「床上白骨」蓋棉被　女兒睡隔壁房

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

醉漢闖北科大宿舍佔床睡翻　睡夢中旁邊躺男生嚇到報警

(G)I-DLE「到舒華故鄉」Minnie狂撂中文　雨綺討壓歲錢「她們聽不懂」姐姐反擊！

理髮廳阿姨見帥氣老外　狂摸眉毛讚：好漂亮❤️

許維恩懷孕了！公開寶寶心跳聲　感動：我們的禮物..意外曝光性別

狄鶯放閃孫鵬「我愛他全部」　當面讚老公「零缺點」...小S請他先出去XD

男友堅持雪蓮子＝蓮子 打賭輸女友賠500元XD

爸幫女兒綁馬尾謎之邏輯　峰迴路轉➜綁了一個寂寞

吳宗憲談小甜甜事件「男人別動手」　指宋逸民「扯太多」：漏洞就出來嘛

6旬婦投訴公寓嚴重漏水　半年後竟「淹死」陳屍家中

是否提供台灣旅客免簽　泰國觀光局長回應了

他一注獨得「408億」！人生翻轉　兆彩連槓3個月開出頭獎

他保險套灌932顆鑽石「塞肛門走私」　闖機場被抓認了：老闆下命令

日本死亡數再創新高「單日503人病歿」！　全境增逾13萬例確診

水族館遊客閃光燈狂拍！大魚「突朝人群衝」一頭撞死　爆血影片曝

中國資金協助沒到位！烏干達解除中企鐵路建設合約　改找土耳其協助

17歲少年「搞大10女肚子」還有錢拿！　人蛇誘孕婦賣嬰1胎賺3萬

伊朗前副防長「擁雙國籍」涉洩密案！遭判處死刑　官媒證實已伏法

7旬嬤死家中2年多！警破門驚見「床上白骨」蓋棉被　女兒睡隔壁房

學者：4優先議題若達共識　11月台美完成談判可能性高

讓天馬行空成為理所當然　日本講師授持續書寫改變人生方法

王浩宇：王世堅爸爸出賣同學「全部死刑」為黨國立大功

俄軍飛彈再轟烏克蘭！　英國將提供「挑戰者坦克」支援基輔

濃霧來襲　金廈小三通專案、台金飛機航班大亂

公寓樓梯間火警！孝孫「臉被燻黑」跳窗逃生　崩潰喊：我沒奶奶了

蘇珮卿美國「一家三口全確診」　工作行程全取消…緊急道歉

人妻曝老公「恐怖睡眠習慣」　網一看嚇喊：快離婚

6旬婦投訴公寓嚴重漏水　半年後竟「淹死」陳屍家中

KKTV第四屆動畫大賞：「間諜家家酒、孤獨搖滾、莉可麗絲」均獲年度獎項

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

國際熱門新聞

水族館閃光燈狂拍！大魚「暴衝」撞牆流血亡

他一注獨得「408億」！人生翻轉

他保險套灌932顆鑽石　塞肛門走私

婦投訴公寓嚴重漏水　半年後淹死家中

是否提供台灣旅客免簽　泰國考量中

7旬嬤死家中2年多　驚見「床上白骨」蓋棉被

住旅館偷拍A片慘了　女優扭腰床照流出

嫌太吵「關隔壁床氧氣機」害命　73歲婦入獄

少年搞大10女肚子　人蛇誘賣嬰1胎賺3萬

抬棺人絆倒「遺體噴飛」　親友崩潰

即／北海道羊蹄山雪崩！1外國女遭活埋無生命跡象

環球小姐烏克蘭佳麗扮「戰鬥天使」出場

已婚女警偷吃8同事！「炫耀戰績」被發現慘了

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

更多熱門

相關新聞

台男陳屍柬埔寨公寓　遺體長蟲飄惡臭

台男陳屍柬埔寨公寓　遺體長蟲飄惡臭

柬埔寨金邊一棟公寓發生輕生命案，死者為一名50多歲台籍男子，去年12月底開始欠繳房租，公寓業主遲遲聯絡不上他，撬開房門才驚見他陳屍床上，且屍身已經長蟲、散發濃濃臭味，恐怕已經死亡多日。

他狂吃生牛肉　2m蛔蟲從肛門掉出來

他狂吃生牛肉　2m蛔蟲從肛門掉出來

別人的老闆！他「全額買新車」送員工

別人的老闆！他「全額買新車」送員工

批國內豪宅「貴到離譜」　房仲曝擁500名富豪LINE：揪團買這裡

批國內豪宅「貴到離譜」　房仲曝擁500名富豪LINE：揪團買這裡

緬甸空軍「戰機越境」空襲　印度至少7死20傷

緬甸空軍「戰機越境」空襲　印度至少7死20傷

關鍵字：

泰國免簽東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

水族館閃光燈狂拍！大魚「暴衝」撞牆流血亡

氣象局8縣市低溫特報　全台轉雨最低剩6度

田慎節喊設立性專區：沒什麼一炮不能解決

7億流量YouTube頻道宣布「停更」

今23:15開始送神！4禁忌大公開「會衰一整年」

海軍上將黃猿兼差打工　辛酸畫面流出

愛到一半「經血被撞出」！他聞腥味秒軟　慾女羞喊再一次

獨／蔡明忠認「對不起股東」！　在防疫險慘賠學到「風控失靈」

房客賴著不走「1原因吃定房東」！房仲也搖頭

「輔大陳若儀」要求記者會辦圓山飯店！律師開嗆了

許維恩「辦婚禮時就懷孕」！　王家梁看兩條線狂掉淚

他大便沖不下去！醫示警：1器官發炎了　不理恐罹癌王

他一注獨得「408億」！人生翻轉

鄰居「在家打球」吵瘋　她崩潰一招反制

哥每天帶女友回家啪啪！母單弟聽聲音：好殘忍

更多

最夯影音

更多
男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...
極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

醉漢闖北科大宿舍佔床睡翻　睡夢中旁邊躺男生嚇到報警

醉漢闖北科大宿舍佔床睡翻　睡夢中旁邊躺男生嚇到報警

(G)I-DLE「到舒華故鄉」Minnie狂撂中文　雨綺討壓歲錢「她們聽不懂」姐姐反擊！

(G)I-DLE「到舒華故鄉」Minnie狂撂中文　雨綺討壓歲錢「她們聽不懂」姐姐反擊！

理髮廳阿姨見帥氣老外　狂摸眉毛讚：好漂亮❤️

理髮廳阿姨見帥氣老外　狂摸眉毛讚：好漂亮❤️

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面