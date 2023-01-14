中國資金協助沒到位！烏干達解除中企鐵路建設合約　改找土耳其協助

▲中國透過貸款協助非洲窮國肯亞興建730公里長的鐵路。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

東非國家烏干達原本2015年與中國承包商簽署一項鐵路興建工程，該條耗資22億美元、長達273公里的鐵路將從該國首都坎帕拉至鄰國肯亞邊境，然而中國長期以來不願提供烏干達資金，這讓為此感到失望的烏干達考慮停止合約，轉而將興建工程委託給中國承包商的競爭對手土耳其，且已經簽署合作備忘錄。

根據《路透社》、《彭博社》報導，烏干達曾經於2015年與中國港灣工程有限責任公司（CHEC）簽署合約，建設一條長達273公里、預計耗資22至23億美元的鐵路，該鐵路將連接烏干達首都坎帕拉至鄰國肯亞的邊境，並與肯亞境內的標準軌距鐵路連接，一路通往印度洋港口、肯亞第二大城蒙巴薩（Mombasa）。

該條鐵路預計採用標準軌距鐵路（SGR）項目，是國際標準，而非該地區有時使用的更窄的軌距。

不過，烏干達工程暨交通項目部一名高級官員透露，其實烏干達對於北京當局始終不願為該項鐵路建設項目提供資金感到失望，因此目前正在積極爭取土耳其建商Yapi Merkezi接手這項工作。

該位烏干達官員雖未被授權談論此話題，因此不願透露姓名，不過他也表示，烏干達早就於去年12月致函中國公司，表示要取消合約，然而中方迄今尚未表示反對，「與中方簽訂合約，當中規定的義務之一是，他們應該協助烏干達獲取資金，但實際未曾兌現。」

報導指出，在中國的貸款協助下，烏干達的鄰國肯亞在境內修建730公里長的鐵路，從港口城市蒙巴薩蓋到奈瓦沙（Naivasha），中國資助者之所以沒有像烏干達承諾支持該項計畫，是因為他們擔憂，若與鄰國肯亞的印度洋海岸線鐵路連接未能在同一時間完成，計畫最終恐無法實施。

在坦尚尼亞，土耳其建商Yapi Merkezi已經正在協助興建一條長達1219公里的標準軌距鐵路，其宗旨為促進該國與烏干達、其他鄰國貿易更加暢通。對此，烏干達交通部相關人士表示，對於Yapi Merkezi在坦尚尼亞的建設感到印象深刻，目前已與Yapi Merkezi簽署合作備忘錄（MOU）。

對此，中國外交部發言人汪文斌表示，「中國與烏干達兩國過去在鐵路、水電站、高速公路、油氣開發和基礎設施建設等領域展開了合作。中烏是全面合作夥伴，兩國務實合作處於中非合作的前沿。」