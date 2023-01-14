伊朗前國防長「擁雙國籍」涉洩密案！遭判處死刑　官媒證實已伏法

▲伊朗前副國防長阿克巴里（Alireza Akbari）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗前副國防長阿克巴里（Alireza Akbari）同時擁有伊朗和英國雙重國籍，他在2019年遭逮捕，原因是當局認為他替英國從事間諜任務，儘管英美等國呼籲立即將他釋放，但伊朗官媒仍在13日證實他已被處以絞刑死亡。

根據BBC報導，阿克巴里在1988年曾擔任伊朗副國防長，並在卸任後移居英國，因此兩國國籍。他在2019年應資深外交官邀請回到伊朗，結果一抵達後就被指控從伊朗嘴高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（Ali Shamkhani）身上獲取機密情報，以此向英國交換一瓶香水和一件襯衫。

伊朗司法部門11日宣布，阿克巴里因「腐敗並向英國傳送情報，破壞伊朗內外部安全」的罪名遭判處死刑；英國和美國不斷敦促伊朗放人，英國外交大臣柯維立（James Cleverly）怒斥，「這是一個完全吳是人類生命的野蠻政權出於政治動機的行為。」

不過，伊朗官方媒體仍在13日證實，阿克巴里的家人在11日前往監獄進行最後一次探視後，他已經被處以絞刑死亡，但未透露具體行刑時間。阿克巴里生前曾向外界透露，自己在監獄內內受到酷刑拷打和威脅才會認罪。