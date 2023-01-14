「地獄圖卷」淫蕩畫面曝！他被打屁股卻興奮想要　網傻眼：以為BL

▲日本網友分享浮世繪畫師耳鳥齋留下的「地獄圖卷」。（圖／Twiiter@nokogara）

記者羅翊宬／編譯

全球各地自古以來對死後世界的天堂、地獄充滿想像，其中來自日本的江戶幕府時代的浮世繪畫師耳鳥齋便留下著名的「地獄圖卷」，豈料一張作品卻吸引現代網友們的關注，只見圖中獄卒正以奇怪姿勢懲罰亡者，然而屁股被鐵槌敲打的亡者卻一臉開心，此景讓網友們相當傻眼，「還以為是BL漫畫」。

推特上一名網友「裾野こがら」近日在貼文中分享耳鳥齋留下的地獄圖卷，該系列的畫作組成大多為陰間當差的獄卒、生前作惡多端犯下各種惡行的亡者，其中一張畫作顯示，黃色身體的獄卒正在用鐵鎚和鐵釘往亡者的臀部用力敲打，不過亡者卻反而一臉笑嘻嘻趴著準備好，感覺似乎是下地獄享受特殊服務。

由於耳鳥齋留下的地獄繪圖在風格上與中國流傳的地獄十八層相當迥異，因此吸引日本網友們的關注，「為何亡者的臉笑得那麼開心燦爛」、「這個亡者...你愈處罰祂愈開心，看來是不能這樣處罰了」、「莫非是職業級的空幹達人」、「橫放在旁邊的水桶到底是拿來幹嘛用的」、「如果這位畫家投胎到現代的話，一定會成為BL漫畫的量產作家」。

事實上，就有網友在回覆時引述過去某日本綜藝節目的介紹，一名男性專家在該節目表示，「古代人認為同性戀是死後墜落至地獄的原因之一，用屁股犯下的罪孽必須要用屁股付出代價，才會出現畫作中的懲罰畫面」。

另一名網友補充，「該名男專家在節目播映後表示，應該訂正他解說的觀念，其實畫中亡者所犯之罪恐怕並非是身為男同性戀者（多苦惱處）的罪，而是因為祂生前是戀童癖。」

根據佛教經典，佛教所傳下來的8大地獄周邊，其實還存在著「16小地獄」，其中一處地獄專門懲處犯下「多苦惱處」的亡者，懲罰曾從事男性同性戀性行為的亡者，處罰方式為向亡者展示其生前戀慕之男子被火焚燒的景象，而亡者則同樣被烈火焚燒，不過亡者卻又能重生，永遠活在無限輪迴的懲罰地獄。