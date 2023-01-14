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忘帶Airbnb鑰匙！20歲護士生徒手爬3樓「腳滑重摔」　度假慘丟命

▲▼ 美國研究生從3樓摔下身亡。（圖／翻攝自臉書）

▲ 皮爾斯不幸從3樓摔下身亡。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一名女學生和男友到墨西哥度假，在海邊享受甜蜜時光後回到他們入住的Airbnb，這才想起出門時把鑰匙忘在房間裡，她便決定徒手爬到樓上，沒想到卻從陽台失足摔落，當場慘死。

根據《鏡報》，麻薩諸塞州西蒙斯大學（Simmons University）20歲碩士生皮爾斯（Leah Pearse）和21歲男友奧弗代爾德（Augustine Aufderheide）前往墨西哥度假勝地坎昆，6日在海邊玩了一天，回到Airbnb房間時才發現沒帶鑰匙。

他們為此短暫發生爭執，接著皮爾斯試圖徒手爬上民宿，卻在3樓陽台不慎滑倒，重摔地面。醫護人員獲報趕抵現場，宣布她當場死亡。當地警方事發後一度逮捕奧弗代爾德，調查確認這起事故是意外後便將他釋放。

皮爾斯生前攻讀護理學碩士學位，曾在醫院擔任護士助理，前途一片光明。她的父親悲痛欲絕，「我對她說的最後一句話就是『小心點』，而她說『爸，我會努力』。」

西蒙斯大學校長也聲明表示，皮爾斯富有自信心、同理心和幽默感，能夠激發人最好的一面，終身目標就是成為護士，攻讀護理學學士和碩士學位過程中表現優異，並向其親友致哀。

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