BNT次世代疫苗或與「腦中風」有關　美CDC：可能具安全問題

▲輝瑞/BNT次世代疫苗被發現可能與老年人腦中風有關的初步監測數據。（示意圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國食藥管理局（FDA）、疾病控制預防中心（CDC）於13日表示，當局分析疫苗資料庫初步發現一種可能的安全問題，接種輝瑞/BNT的二價新冠疫苗（次世代疫苗）可能與老年人腦中風有關，但不代表具有臨床風險，仍建議施打。

據路透社報導，美國CDC監測資料庫「疫苗安全數據鏈（Vaccine Safety Datalink）」發現一項可能的安全問題，即65歲以上高齡族群在接種輝瑞/BNT次世代疫苗之後，比起22天至44天（約4到6周）後，更有可能在21天（3周）之內發生缺血性中風。

報導稱，缺血性中風（ischemic stroke）又被稱為腦缺血，是由於向大腦輸送血液的動脈阻塞所致，部分可能是血栓造成。美國FDA與CDC表示，包含其他大型研究、政府疫苗不良反應報告系統、外國數據庫和輝瑞BNT內部數據庫都沒有特別標示出這項安全問題，仍需要進行更多調查。

美國公衛當局稱，目前所有數據皆表明，相關安全問題信號不太可能代表臨床上的真正風險，「但我們認為與公眾分享此資訊至關重要。」輝瑞藥廠與BNT公司也發布聲明表示，已經注意到有限的報告指出，65歲以上族群接種配方更新疫苗後出現缺血性中風，但無論是公司內部或美國政府都沒有在海內外許多監測系統中找到類似發現，也沒有證據指出中風與本公司生產的新冠疫苗有關。