　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰男狂吃「生牛肉」結果慘了！　2m蛔蟲直接從肛門掉出來

▲▼他狂吃生牛肉　2m蛔蟲從肛門掉出來。（圖／翻攝自TikTok／tex2499）

▲泰國男子阿瑪力熱愛吃生牛肉，結果2公尺蛔蟲直接從肛門掉出來。（圖／翻攝自TikTok／tex2499）

記者張方瑀／綜合報導

生牛肉是許多人喜歡的經典菜餚，但在食用時一定要特別注意衛生問題，泰國一名男子就非常熱愛這道菜，每個月都會吃上數次，結果他某日心血來潮，決定在睡前吃下驅蟲藥，沒想到竟有一條2公尺長的蛔蟲直接從他的肛門滑出來。

根據《Thaiger》報導，28歲的泰國男子阿瑪力（Amphrah Phaya）日前在TikTok上傳一段影片，講述了自己生吃牛肉的慘痛經歷。阿瑪力非常熱愛生食，尤其是生牛肉沾上泰式辣醬，他在過去3年裡，幾乎每個月都會吃上數次，結果他日前心血來潮決定在睡前吃驅蟲藥，卻成為一場惡夢。

※文末影片恐造成不適，請斟酌觀看。

阿瑪力說，隔天早上醒來他一到廁所，立刻感覺有東西從肛門掉出來，結果低頭一看，竟是一隻約2公尺長的白色蛔蟲，「我一站起來牠就掉出來，還一直不斷蠕動，我還以為是自己的腸子掉出來了。」

阿瑪力說，在蛔蟲排出前跟之後，他的肚子都沒有任何不適感，而他也警告網友，愛好生食的人一定要控制食慾，「我知道這些味道很好，但現在我告訴你，我已經受夠了，我再也不敢吃了。」

@tex2499

เตือนภัยพยาธิออกตูด กินของดิบ พวกซอยจุ๊ก้อยซกเล็ก

♬ เสียงต้นฉบับ - เดอะสะแตก
ET快訊
于美人認了售出上億豪宅！　原因曝光
快訊／25歲警左臉被切出「8cm傷口」　失控男遭羈押
直擊／郵局大當機！　民眾擠爆排到馬路上
副市長「床上啪啪啪」正妹女官員！　超慘下場曝
年終開獎「行政妹爽領20.5萬」　全場炸鍋：先去旁邊哭
7億流量YouTube頻道宣布「停更」　粉絲哭了
快訊／郵局出包！　一堆民眾擠爆
名字有「這個字」！　免費看電影一年
許維恩懷孕滿3月「胎兒性別曝光」！　爆痛大哭：子宮被挖空

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

恐怖龍捲風狂襲！美東南部至少9死　阿拉巴馬6郡進入緊急狀態

泰男狂吃「生牛肉」結果慘了！　2m蛔蟲直接從肛門掉出來

哈利親口要求王室「向梅根道歉認錯」　放話威廉3子女將淪相同下場

俄方聲稱奪下烏東鹽鎮蘇勒答爾　血腥戰下一步是切斷補給線

司機「肉身擋車」被壓死！熱心助人反被2車前後夾擊　驚悚畫面曝

眾院議長新上任！　拜登2月7日將發表國情咨文

北京禁澳洲龍蝦「金門馬祖」成走私跳板　犯罪集團百億商品入中國

美日領袖聯合聲明　台海和平是國際安全不可或缺要素

銀行股反彈　美股收紅112點

唐鳳接受路透社專訪　稱台灣準備助烏克蘭數位重建

鍾欣凌被許傑輝抱：走開啦！　他自虧「再暖也變態XD」

調皮爸騎車被一群流浪狗追　上演謝票劇情兒子超配合XD

藍正龍當導演暴瘦一圈　這輩子最缺錢的時候「現金很重要」

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

啦啦女神筠熹泡湯「比基尼突被扯掉」　尖叫抱胸...琳妲笑喊：流量要爆了！

9歲弟豬公存1年「不忍砸碎」　敲開見滿滿鈔票瞬間笑開懷

鐵肺女拿麥試音展歌喉　飆唱《多遠都要在一起》

趙小僑女兒出門不哭鬧「天使寶寶」　「騙人生小孩」想再生...劉子銓：好瘋喔！

開客戶600萬轎車撞安全島　掛牌才10天...車廠員工賠慘

高嘉瑜被民進黨員嗆下台　回憶遭圍剿：場面很震撼

恐怖龍捲風狂襲！美東南部至少9死　阿拉巴馬6郡進入緊急狀態

泰男狂吃「生牛肉」結果慘了！　2m蛔蟲直接從肛門掉出來

哈利親口要求王室「向梅根道歉認錯」　放話威廉3子女將淪相同下場

俄方聲稱奪下烏東鹽鎮蘇勒答爾　血腥戰下一步是切斷補給線

司機「肉身擋車」被壓死！熱心助人反被2車前後夾擊　驚悚畫面曝

眾院議長新上任！　拜登2月7日將發表國情咨文

北京禁澳洲龍蝦「金門馬祖」成走私跳板　犯罪集團百億商品入中國

美日領袖聯合聲明　台海和平是國際安全不可或缺要素

銀行股反彈　美股收紅112點

唐鳳接受路透社專訪　稱台灣準備助烏克蘭數位重建

學測英文科463人使用居護或防疫試場　首日違規近250件

「內閣改組充滿宮鬥氣氛」　王鴻薇：人民看了很厭煩

台中餐廳服務生「徒手榨出菜汁」　轉身送進包廂！內行曝暗黑內幕

三重法鬥犬遭狠踹「吊頸摔草叢」　飼主辯牠不聽話...動保處重罰

2023泰國最新入境資訊！免PCR、疫苗証明　中國、印度需買醫療保險

冒名「送慶記」恐嚇捐1億給媽祖　害精神痛苦...男要賠顏清標48萬

藍寶堅尼2022全球銷售近萬台「這車型佔超過一半」再度刷新紀錄

【廣編】45坪大尺双併　 吸引台商菁英！「名嘉逸境」中路風禾公園　限量風格指標

「超強童顏」林依晨根本不像媽　拍年曆迷倒攝影師收藏海報

他連偷2民宅「得手40萬贓物」換現金　買毒被逮...5條通身分曝光

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

國際熱門新聞

抬棺人絆倒「遺體噴飛」　親友崩潰

住旅館偷拍A片慘了　女優扭腰床照流出

嫌太吵「關隔壁床氧氣機」害命　73歲婦入獄

已婚女警偷吃8同事！「炫耀戰績」被發現慘了

真的不是雙胞胎　2男同名同工作外表也一樣

即／北海道羊蹄山雪崩！1外國女遭活埋無生命跡象

性感歌手18歲開OnlyFans　僅6小時海撈3千萬

唐鳳接受路透專訪　稱台準備助烏數位重建

環球小姐烏克蘭佳麗扮「戰鬥天使」出場

女警淪局長洩慾工具　每次值班都被性侵

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

日駐澳大使：台至關重要　不能讓中主宰亞太

才新婚4個月　21歲女被丈夫斬首碎屍

美日領袖聯合聲明　台海和平是國際安全不可或缺要素

更多熱門

相關新聞

別人的老闆！他「全額買新車」送員工

別人的老闆！他「全額買新車」送員工

馬來西亞一名汽車銷售員最近在TikTok分享了一則暖心事蹟。她指出，當地有一位老闆為了獎勵印尼籍員工工作勤奮，便委託她以全款買下一輛轎車，並大方送給員工作為獎勵，讓這名員工高興不已。

批國內豪宅「貴到離譜」　房仲曝擁500名富豪LINE：揪團買這裡

批國內豪宅「貴到離譜」　房仲曝擁500名富豪LINE：揪團買這裡

緬甸空軍「戰機越境」空襲　印度至少7死20傷

緬甸空軍「戰機越境」空襲　印度至少7死20傷

2少年殘殺11歲男童　企圖摘器官高價賣出

2少年殘殺11歲男童　企圖摘器官高價賣出

秀新包包遭嘲！小CK邀少女共進午餐力挺

秀新包包遭嘲！小CK邀少女共進午餐力挺

關鍵字：

泰國生牛肉生食蛔蟲寄生蟲東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

鄰居「在家打球」吵瘋　她崩潰一招反制

要開記者會？流水席新娘發3聲明：想告騙婚

繼母怒嗆！女笑回「房子是我的」讓她閉嘴

抬棺人絆倒「遺體噴飛」　親友崩潰

E奶網紅遭控運大麻死於加國　刑事局認錯了

快訊／許維恩懷孕了！公開「寶寶心跳聲」

2周沒大便！她「一脫嚇跑男友」　醫嘆：要切剩20公分

尾牙抽中50萬！眾人喊捐出來...她霸氣回「3字」

「糞管在客廳上面」他交屋前一刻崩潰了！內行臉垮

IT公司辦尾牙　員工「喝到掛掉」

老婆生完孩拒恩愛！他忍10年「每晚自己來」

住旅館偷拍A片慘了　女優扭腰床照流出

7億流量YouTube頻道宣布「停更」

《木曜》運動會射箭意外　他點名1人：吃相難看

嫌太吵「關隔壁床氧氣機」害命　73歲婦入獄

更多

最夯影音

更多
鍾欣凌被許傑輝抱：走開啦！　他自虧「再暖也變態XD」

鍾欣凌被許傑輝抱：走開啦！　他自虧「再暖也變態XD」
調皮爸騎車被一群流浪狗追　上演謝票劇情兒子超配合XD

調皮爸騎車被一群流浪狗追　上演謝票劇情兒子超配合XD

藍正龍當導演暴瘦一圈　這輩子最缺錢的時候「現金很重要」

藍正龍當導演暴瘦一圈　這輩子最缺錢的時候「現金很重要」

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

啦啦女神筠熹泡湯「比基尼突被扯掉」　尖叫抱胸...琳妲笑喊：流量要爆了！

啦啦女神筠熹泡湯「比基尼突被扯掉」　尖叫抱胸...琳妲笑喊：流量要爆了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面