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比利時國安局報告：中國利用灰色地帶影響歐洲決策

▲▼歐盟國旗。（圖／路透）

▲比利時國安局報告指出，中國利用灰色地帶影響歐洲決策。（圖／路透）

文／中央社

比利時國家安全局發布2021-22年度情報報告指出，中國透過灰色地帶試圖影響比利時的國家利益，尤其許多大型國際機構位在布魯塞爾，對中國間諜活動極有吸引力。下半年起比利時政府將監視可能影響國安的潛在外來投資者。

比利時最高情報機構國家安全局（VSSE）12日發布雙年報告（Intelligence Report 2021-2022），其中一篇以中國為焦點，開宗明義指出：「中國在我國的活動，不僅限於眾所周知的間諜竊取國家機密，或由駭客癱瘓重要公司或政府的網站。為了影響（他國）決策，中國開展所有國有和非國有資源。」

由於歐洲聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）等多個重要國際機構的總部都設在布魯塞爾，間諜活動成為這個比利時首都的日常。去年歐洲政治新聞網站Politico曾引述比利時國安局匿名官員估計，布魯塞爾2萬6千名來自各國的外交官裡，約10-20%是情報人員，而常駐此地的中國記者每5個可能就有一個真正身分是情報員。

比利時國安局在前述報告指出，中國以公開或隱密方式，透過遊說活動、政治影響、間諜活動、經濟勒索和假資訊戰等灰色地帶，蒐集情報並試圖影響比利時或其他政府的決策。

「中國對此極為擅長，因為它是個緊密運作的國家，政府和企業間的鈕帶關係非常密切。」報告寫道。

該報告也提及中國對歐洲機構人員的經營。由於歐洲官員、議員、遊說組織工作者經常來來去去、轉換身分，「前政客和公務員突然發現自己在桌子的另一邊成為（中國的）遊說者。」

比利時國安局在報告本文之外的新聞稿另指出，為了防範外國投資損害國家安全，比利時政府發展了一套監控機制，包括監看潛在的投資者，這機制將自今年夏天開始實施。

上一次比利時國安局特闢專章討論中國情報活動是2017-18年度報告。2018年發生中國國家安全部副處長徐延軍在比利時因間諜罪被捕、引渡美國的事件，為比利時政府和歐洲政壇敲響一記警鐘。

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