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日駐澳大使：台灣至關重要　不能讓中國主宰亞太

▲▼日本及澳洲政府9日進行外交部長及國防部長的2加2磋商視訊會議。（圖／路透）

▲日本與澳洲都相當關切台灣問題。圖為2021年日澳外交部長及國防部長的2加2磋商視訊會議。（圖／路透）

文／中央社

日本駐澳洲大使山上信吾指出，諸如澳洲等民主國家絕不能讓中國主宰亞太地區，並警告若北京試圖奪取台灣，將重演在烏克蘭的屠殺。他還暗示，若中國侵略，日澳兩國會防衛台灣。

日本正大幅增加國防開支，並深化對美國和澳洲的關係，以抗衡中國快速擴增軍力。

「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald）昨天報導，山上信吾上個月接受該報專訪時表示，日本「嚴重關切」中國可能侵略台灣。

他強調，「我們身處棘手地區，必須作好準備」、「我們必須確保沒有人受到訴諸冒險主義行徑的引誘，必須確保對手不會低估我們的意志，也不會高估自己的實力」。

中國駐澳洲大使肖千本週指控山上信吾「沒有做好他的工作」，利用大使職位「試圖去阻止澳洲與第三國發展正常關係」。他還示警澳洲「要小心日本，不應該允許日本重新武裝自己，因為這很危險」。

中國近來努力恢復與澳洲之間的高層外交往來，山上信吾在專訪中表示樂見，但也敦促北京改變言行，「我國政府熱切致力於跟中國建立穩定和建設性的關係，但是做到這一點需要雙方配合」。

他還說：「我們希望有朝一日中國可成為負責任且守法的國際社會成員。我們希望看到中國在區域和國際上承擔更多責任，維護以規則為基礎的秩序。」

被問到如果中國攻打台灣，是否預期日本和澳洲會防衛台灣，山上信吾暗示，他相信會。

他說：「如果發生像烏克蘭那樣的明目張膽侵略，公眾會此起彼落地對侵略表達強烈抗議，並寄予相當的同情。」

雖然強調未來不可臆測，山上信吾仍強調，「澳洲和日本充分明瞭台灣那種強健民主制度的重要性，與澳洲人口相當的2300萬人實現政權和平移轉已有多年時間」。

他並表示，台灣是半導體等關鍵產品全球供應鏈不可或缺的一環，且位居東海戰略重要位置，「所以，從各方面來說，台灣不會只被當作一個小島而等閒視之」。

山上信吾說道：「猶如（日本首相）岸田文雄公開說過的，『今天的烏克蘭可能是明日的東北亞』，我們不希望看到這樣。」

他提到，「最近一段時間，我們看到單方面試圖以武力和恫嚇改變現狀的案例不勝枚舉，可能在南海、可能在東海、也可能在台灣海峽」，明顯意指中國解放軍。

山上信吾強調：「我們不是那種會屈服於這種脅迫或恫嚇的國家。」

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