德國願提供「台積電設廠」補貼　德媒證實了

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）



文／中央社



德國媒體報導，德國相關企業對台積電在歐洲設廠表示高度興趣，政府也願意提供補貼，德勒斯登北郊的工業區是可能的設廠地點。

「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter AllgemeineZeitung）今天報導，去年德國客戶回應台積電詢問時，普遍對台積電在歐洲設廠表示高度興趣，台積電也多次派人到德勒斯登（Dresden）和柏林，與德勒斯登所在地薩克森邦（Sachsen）政府和聯邦政府討論設廠事宜。

知情人士指出，德勒斯登近郊有土地可供設廠，政府也願意提供初期的投資獎勵和補貼。

台積電總裁魏哲家昨天在法說會表示，正與客戶及夥伴評估在歐洲設廠的可能性，將聚焦在車用技術。

報導指出，英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）、博世（Bosch）等汽車工業的供應商都是台積電在歐洲的可能客戶。

位於德國東部的德勒斯登擁有歐洲最大的半導體聚落，去年底英飛凌才宣布將在德勒斯登投資50億歐元（約新台幣1630億元）建新廠，台積電考慮設廠受到當地政府歡迎。

「德勒斯登晨報」（Dresdener Morgenpost）報導，市府官員證實正在討論台積電的設廠事宜，地點可能是城市北郊臨近機場的工業區土地，正好在博世廠房的隔壁，不過還有專業人才和居住空間不足、能源價格過高等問題有待克服。