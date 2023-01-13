別人的老闆！他「全額買新車」送員工　網羨慕炸了：怎麼我沒有

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞一名汽車銷售員最近在TikTok分享了一則暖心事蹟。她指出，當地有一位老闆為了獎勵印尼籍員工工作勤奮，便委託她以全款買下一輛轎車，並大方送給員工作為獎勵，讓這名員工高興不已。

綜合當地媒體報導，女銷售員表示，這名員工一開始並不知道老闆當天想要送他一輛車，只是聽從老闆指示來到店裡。當員工抵達後，只見現場停著一輛紅色的寶騰轎車（Proton Saga），汽車上還綁了一個大大的紅色蝴蝶結，但他仍搞不清楚狀況，只是圍著汽車仔細打量。

▲馬來西亞一名老闆為了獎勵員工勤奮工作，全額買了一輛新車送給他。（圖／翻攝自TikTok）

當老闆掏出車鑰匙，並告訴員工這是老闆送給他的禮物時，這名員工臉上露出了不可思議的神情，還不好意思地低下了頭，隨後靦腆地接過老闆娘手中的車鑰匙，感動得說不出話來。

老闆表示，這名印尼男子是一位非常好的員工，而老闆也一直很賞識他，因此他在得知員工因為是外籍人士，無法貸款買車時，便決定要全款買下這輛車送給員工作為獎勵。員工在獲得老闆的禮物後，也十分珍惜這份禮物，還聲稱這是他人生最大份的禮物。

這支影片在網上曝光後，不少網友紛紛留言稱讚男子的老闆真的很好，還羨慕地說道，「為什麼我遇不到這麼好的老闆」、「好老闆難找啊」、「老闆這麼做會讓員工更忠心，工作起來會更有動力」。