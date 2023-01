拿不到軍機發飆！普丁翻白眼　怒斥副總理：「別再鬼混了」

▲普丁在會議上公開斥責高級官員。(圖/翻攝自Twitter/@EJ_Burrows)

實習記者任庭儀/編譯

俄羅斯總統普丁11日在視訊會議上情緒激動,公開斥責高級官員曼圖洛夫(Denis Manturov),原因是西方國家源源不斷給予烏克蘭軍事援助,而俄羅斯卻因制裁遲遲買不到新飛機,讓普丁焦慮不已,更在會議飆罵「別再鬼混了」。

THREAD: a short look at a scolding from Putin & what it tells us about modern Russia.



Today Putin slammed head of Ministry of Industry & Trade Denis Manturov for not signing any new contracts for aircraft in 2023.



Putin was pictured dramatically eye-rolling & paper shuffling. pic.twitter.com/vaCZogudBD