大白天逛街被攻擊　女網紅被變態男拉到人行道旁「射嘉明在腿上」





▲女網紅自爆被變態男猥褻經過。（圖／翻攝自Instagram／niinatobal）

記者李振慧／綜合報導

巴西20歲女網紅妮娜(Nina Tobal)近來自爆，她大白天走在熱鬧的街上時，竟然遭變態男子尾隨，對方抓住她後掏出生殖器，在面前不斷摩擦最後還射在她褲子上，令她感覺受到侵犯、十分噁心，提醒所有女性走在街上時，隨時都要注意自身安全。

妮娜近來在約7.2萬粉絲追蹤的Instagram上表示，她走在聖卡塔林納州最大城市若因維利(Joinville)一條主要街道上時，竟然遭到一名男子攻擊，男子當時對著她大喊搶劫，嚇得她不敢妄動，結果被對方推到行人道上一棵樹旁壓著自慰。

妮娜表示，「他威脅我如果敢妄動就會殺了我，我盡量保持冷靜，說他可以拿走任何想要拿走的東西，只要不傷害我，結果他沒有拿走任何物質上的東西，只帶走我的一部份靈魂，他把我推到樹上後取出生殖器自慰」。

男子逞完獸慾後，將白色體液射到妮娜褲子上後便離開。妮娜後來接受當地媒體採訪時表示，「那是我人生中最噁心、骯髒的一刻，這輩子沒有感覺這麼糟糕過」，她希望她的故事能提醒所有女性，「即使是大白天走在熱鬧的街道上，現代女性仍然不安全」。

誇張事件引發網友關注，警方後來根據監視器畫面逮捕到一名30歲男子，男子被捕後也已經坦承犯行，但警方只以性騷擾罪進行起訴。妮娜得知後不滿表示，知道犯人被抓雖然鬆了一口氣，但認為警方應該以性侵罪起訴而不是性騷擾，「因為我很清楚我經歷的是什麼」。