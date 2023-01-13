兇手假扮警察！她在家突遭3男「上門綁架」拖走　懸賞金額逾226萬

▲加拿大37歲女子遭假扮警察的3名兇手綁架，失蹤至今。（圖／取自Ontario Provincial Police）

記者張寧倢／編譯

加拿大伊朗裔女子艾爾娜茲（Elnaz Hajtamiri）2022年1月12日在安大略省的民宅中遭到綁架，有3名蒙面男子穿戴著警察制服、配備闖入，以暴力手段強行將她帶走，時至今日她仍下落不明。警方在當地時間12日舉行的記者會上，宣布將懸賞10萬加幣（約新台幣226.9萬元）尋人緝凶。

根據加拿大CBC報導，安大略省警察局長格雷厄姆（Martin Graham）12日依據目擊者描述公布兩名嫌犯的素描畫像，並宣布將懸賞10萬加幣，希望民眾能提供有關受害的艾爾娜茲或嫌疑人的任何線索，「她的家人對於她的行蹤不明感到悲傷，而過去一年來有關她的消息有限」。

▲警方公布畫像並稱，假扮警察的3名兇手皆戴蒙面頭巾。（圖／取自Ontario Provincial Police）

調查人員根據線索推測案發情景，37歲的艾爾娜茲當晚被3名蒙面男子從瓦薩加海灘（Wasaga Beach）的親戚家中強行帶走，據信3人都穿著警察背心、掛著假警徽，其中一人槍套裡有槍，另一人則持仿製手銬，嫌犯們拖著受害人穿越雪地，把她帶上一輛2016年至2022年款白色Lexus RX 350 SUV，此後她便杳無音訊。

格雷厄姆表示在他32年警察生涯中，從未查辦過這樣的案件，「一名沒有參與任何犯罪的女性，卻被暴力地從房子裡拖出來，此後一年間完全沒有任何她的消息，這是非常罕見且令人不安的。我最大的期望就是她還活著，且最擔心情況正好相反。」