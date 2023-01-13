他患恐怖毀容病！「臉頰融化」拖超巨肉袋垂到胸前　3000人就有1例

記者葉睿涵／編譯

印度52歲男子達斯（Govardhan Das）因患有罕見疾病，右側臉頰看起來就像是融化了一樣，肌肉垂直往下掉，像是一顆鬆弛的球掛在頭部旁邊，非常引人注目，也讓達斯受到不少異樣眼光。《紐約郵報》引述醫學百科網站MedlinePlus指出，達斯罹患的是第一型神經纖維瘤病（NF1）。

報導稱，這種罕見疾病又稱馮雷克林豪森症候群（Von Recklinghausen’s disease）。這是一種先天性神經疾病，主要影響皮膚、神經系統、眼睛等神經外胚層，並可能產生神經纖維瘤、骨骼發育不良和惡性腫瘤等症狀。全球每3000至4000人中，就有1人患有這種「毀容性疾病」。

達斯是在20歲左右開始出現相關症狀。當時，他的臉頰右側長出了一顆太妃糖大小的腫瘤，但隨著時間流逝，這顆腫瘤就像滾雪球一樣越長越大，最後他失去了右耳、眼睛和半張嘴，鼻子也變得非常大，導致他無法正常看東西、吃飯或說話。

達斯表示，他病發後就一直處於疼痛之中，而且皮膚一出汗就會感覺灼熱和瘙癢。他在接受Jam Press採訪時透露，他患病後經常會在路上被人們嘲笑，「他們用奇怪的名字叫我，但我從來沒有理會過他們，而且在外自由走動、被人盯著也不會讓我感覺不適，因為認識我的人都還是一樣愛我、尊重我」。