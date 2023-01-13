薪水小偷「吐出來」！她告公司無理解僱索賠不成　反被法庭判賠5萬

▲貝斯因被法庭認證為「薪水小偷」，而需賠償前公司5.5萬元。圖非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／編譯

加拿大女會計師貝斯（Karlee Besse）最近因不服被前公司解僱，憤而將前雇主告上法庭，並要求對方賠償她5000加幣（約新台幣11.3萬元），不料卻反被前公司證明了她是「薪水小偷」的事實，遭民事法庭判賠2459.89加幣（約新台幣5.5萬元）。

據《衛報》報導，貝斯是Reach CPA公司一名在卑詩省遠程工作的女會計師，不料她最近卻與公司撕破臉，控告對方去年將自己無理解僱，要求公司賠償她共5000加幣的未付薪水與資遣費。然而Reach CPA卻告訴法官，貝斯通報的工作時間超過了50小時，不過公司在審查其工作結果後，發現貝斯似乎並未將時間花在與工作相關的任務上。

Reach CPA發現，多數被分配給貝斯的任務不是超出預算，就是進度落後，於是公司在她的工作筆電安裝了追蹤員工工作狀態的軟體Time Camp，發現貝斯呈報的工作時數與事實不符。儘管貝斯聲稱，這個軟體並不能區分她是否有在工作，而且她有部分任務是通過紙本作業完成，但公司在庭上對此一一做出了反駁。

Reach CPA演示了Time Camp如何自動分辨員工的工作和娛樂時間，還證明了Time Camp同時能追蹤公司文件的列印活動，然而紀錄卻未顯示貝斯曾列印文件，狠狠地打臉了貝斯的謊言。最後，法官裁定駁回貝斯提出的不當解僱索賠，同時認證她是個「薪水小偷」，命令她需繳回此前已收到的預付薪資，並支付所有訴訟費，共2459.89加幣。