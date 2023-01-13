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快訊／射殺安倍　檢方「殺人罪」起訴山上徹也！

記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三2022年7月遭到槍手射殺身亡，而嫌犯山上徹也經過數個月的精神鑑定拘留，經精神科專家認定具有刑事責任能力，因此檢方13日正式依殺人罪嫌將他起訴。

山上徹也移送。（圖／路透）

▲山上徹也13日被依殺人罪嫌起訴。（圖／路透）

去年7月8日，安倍前往奈良輔選，在街頭發表演說時，卻遭近距離槍殺身亡。山上徹也供稱，因為母親篤信「統一教會」導致家中破產，他對此心生怨恨，又認定安倍與教會關係密切，才會痛下殺手。

根據《朝日新聞》報導，42歲的山上徹也2022年7月起被送往大阪看守所接受精神鑑定，原預計同年11月底結束，但期間檢方2度申請延長，最終拘留期間被延長至2023年1月。山上徹也10日結束精神鑑定拘留，被從大阪看守所移送至奈良縣奈良西警署。

奈良地檢根據最終鑑定結果，認定山上徹也具有刑事責任能力，因此在13日依殺人罪嫌將他起訴。

根據《讀賣新聞》報導，關係人士指出，地方檢察廳在山上徹也的精神鑑定結果上，認定山上並無罹患能影響判斷是非能力的精神疾病，且山上能夠準備自製手槍、調查安倍晉三的演說行程，甚至能夠精準擊殺安倍，考量到山上能夠依照事前準備計畫精準犯案，檢察廳認為山上具有刑事責任。

 
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