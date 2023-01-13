50年前預測全球暖化！石油巨擘「隱瞞科學證據」　不甩環保爽賺

▲石油巨擘「埃克森美孚」被指控，明知石化燃料導致的全球暖化風險，卻對外否認並賺取商業利益。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



記者吳美依／綜合報導

科學家研究發現，早在1970年代、也就是距今約50年前，石油巨擘「埃克森美孚」（ExxonMobil）就了解化石燃料導致的全球暖化危機，內部科學家更精準預測氣候變遷的發生，高層卻公開否認兩者關聯，以賺取商業利益，如今更成為美國總市值最高的上市石油企業。

2015年，記者發現相關證據後，科學團隊著手分析「埃克森美孚」在1977-2014年逾100份內部數據，第一次量化該公司對於氣候變遷的真正了解，並將結果發表於科學期刊《自然》（Science）。

▲埃克森美孚位於美國蒙大拿州的煉油廠 。（圖／達志影像／美聯社）

研究共同作者、邁阿密大學環境科學及政策副教授蘇普蘭（Geoffrey Supran）表示，這次發現是「確鑿的證據」，也讓人們第一次實際了解「『埃克森美孚』知道的數字，也就是他們的化學燃料產品燃燒後，將使地球每10年暖化0.2°C左右。」該企業內部科學家建立起出色的氣候模型，精準預測全球暖化，遠早於1988年第一位向全球敲響警鐘的NASA科學家漢森（James Hansen）。

另一位研究作者、哈佛大學科學史教授奧雷斯克斯（Naomi Oreskes）直言，這突顯了「埃克森美孚」赤裸裸的虛偽，對內研究氣候科學，對外卻宣稱該領域是「臆測性的」、「劣質科學」，簡直是明知故犯，誤導公眾及政府，「他們掌握了所有資訊，但在公開場合說的話卻非常非常不一樣」。

▲石油產業蘊含龐大商業利益。（示意圖／達志影像／美聯社）



此前還有調查挖出「埃克森美孚」內部文件，顯示該企業試圖散播對科學的懷疑，強調關於溫室效應的「科學結論具不確定性」。發言人始終否認誤導指控，「這個問題近年已經浮現多次，在每個案例中，我們的答案都是一樣的，那些談論『埃克森早知道』的人結論是錯的」、「（本公司）致力解決氣候變遷及其構成風險」。

BBC報導，學術界及環保人士長年指控「埃克森美孚」散播假資訊，只為了保護化石燃料商業利益，並在美國多個法院提起訴訟，如今公開的最新研究無疑讓該企業更添壓力。2022年5月，麻州一個法院裁定，「埃克森美孚」必須就氣候變遷問題撒謊的指控出庭受審。