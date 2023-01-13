抹香鯨「小淀」迷航受困大阪灣！　虛弱苦撐5天證實死亡　

▲抹香鯨「小淀」因迷航受困日本大阪灣。（圖／達志影像／美聯社，下皆同）



記者張方瑀／綜合報導

日本大阪灣9日出現一隻迷航的抹香鯨，困在離岸約400公尺、水深約2公尺的海域，網友替牠取名為「小淀」，希望牠能早日回到大海，但遺憾的是，大阪海上保安監部13日證實，小淀已經死亡。

根據NHK報導，大阪灣淀川出海口附近在9日上午出現一條鯨魚，大阪海遊館負責人表示，這頭誤入大阪灣的鯨魚，從擁有四方型大頭等特徵來看，研判應是抹香鯨，在大阪灣這種引人注目的海域現蹤相當罕見，有可能是在覓食過程中誤入。

日本網友決定替這頭8公尺長的鯨魚取名為「小淀」，並希望相關單位能出手救援，但日本水產廳表示，貿然營救會無法預期鯨魚動作，有發生事故的危險性，所以只能等待這頭抹香鯨靠自己的力量返回大海。

不過，大阪海上保安監部透過巡邏船進行確認時發現，從9日到12日為止，小淀雖然偶爾會噴水或搖尾巴，但位置幾乎沒有移動，甚至在12日上午有超過一個半小時未噴水，身體可能相當虛弱。

遺憾的是，大阪海上保安監部13日發現小淀整個早上都未有動作，因此和海遊館專家一同前往確認，結果證實牠已經死亡。目前當局仍在討論該如何處理抹香鯨的遺體，所處位置鄰近的市中心希望能盡速打撈，避免影響到進出船隻。