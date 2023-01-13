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梨泰院慘案最終調查出爐！23官員遭移送　高官「斷尾求生」全沒事

▲▼ 南韓民眾為梨泰院慘案遇難者哀悼，難掩悲傷情緒。（圖／路透）

▲南韓民眾為梨泰院慘案遇難者哀悼，難掩悲傷情緒。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓2022年10月29日發生159死的梨泰院推擠踩踏事故，經過長達2個月多的調查，南韓警方於13日宣布調查終結，將其定調為「人為」悲劇，並對23名地方官員提起公訴。但有輿論指出，位處更核心的政府高官基本上未被究責，包含內政部長、首爾市長、警察廳廳長皆無須對此負起責任，被家屬批評是「斷尾求生」。

根據韓聯社報導，南韓警方為調查梨泰院慘案，成立一個由501人組成的特別調查本部，自去年11月1日起針對事發的首爾市龍山區政府、警察、消防等相關部門進行調查，並於13日發表了最終調查報告，判定造成這起「人為事故」的原因是當局未制定防災措施，面對緊急情況也未能及時採取措施，導致大量人員死亡。

▲▼南韓梨泰院29日發生嚴重推擠踩踏慘案，截至11月1日上午死亡人數已上修至156人。（圖／路透）

▲南韓梨泰院去年10月29日發生嚴重推擠踩踏慘案，官方認定死亡人數多達159人。（圖／路透）

龍山區政府廳長朴熙英與前龍山警察署署長李林宰被依「瀆職致死」的等罪嫌拘留，並將移送檢方。其他21名警察、行政部門官員則因為疏於人流管理等預防措施、涉嫌刪除地方政府情報官製作的萬聖節風險報告書、事先知情人潮聚集卻未制定安全對策等嫌疑各自遭到起訴。位於案發窄巷的漢彌爾頓飯店代表理事和位於飯店一樓開業的酒館代表則因違章建築、未經許可占用道路等行為被起訴。

不過，行政安全部（相當於各國內政部）部長李祥敏、首爾市市長吳世勳最終皆以無嫌疑處理，中央警察廳廳長尹熙根更是在內部調查階段就被認定沒有相關責任。在梨泰院案痛失愛女的罹難者家屬李正民（Lee Jung-min）向BBC表示，這根本是「蜥蜴斷尾求生式」的結果，他呼籲「指揮層級的官員」承擔責任，意即內政部長、警察廳長，甚至國務總理都該被究責。

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