逃生穿高跟鞋！日捷星接炸彈恐嚇迫降　「乘客疑違規」政府介入調查

▲日本捷星客機迫降，但卻傳出有乘客未遵守逃生規範。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本捷星一架從成田機場飛往福岡機場的國內線航班7日收到炸彈恐嚇，因此緊急迫降於名古屋中部機場，事發後，逃生時的相關影片與畫面隨即在網路上瘋傳，但卻也被網友發現，有部分乘客未遵照逃生指示，持手提行李逃生或是穿著高跟鞋滑下逃生滑梯等，如今國土交通省也決定介入調查。

根據《時事通信社》報導，國土交通大臣齊藤鐵夫13日在記者會上表示，有關日本捷星航班迫降時，疑似因空服人員未確實疏導，導致有乘客逃生時不符合規範，國土交通省已於12日介入調查，展開安全監察。

儘管飛機迫降後，經警消徹查並未發現恐嚇電話中所提到的不明爆裂物，但是仍有5名乘客分別在逃生時受到輕傷。事發當時有部分旅客將逃生畫面拍攝下來，並上傳至社群軟體，隨即引發熱議。有眼尖網友發現，竟有乘客沒有遵守空服人員的逃生指示，攜帶手提行李逃生，還有人穿著高跟鞋從逃生滑梯滑下。不僅如此，滑梯下也並未有人協助旅客。

對此，國土交通省已經介入調查，要釐清日本捷星是否有業務疏失或是未確實盡到逃生指導義務。不過截至目前為止，並未發現該公司有違反相關法令的行為。