　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

逃生穿高跟鞋！日捷星接炸彈恐嚇迫降　「乘客疑違規」政府介入調查

▲▼日本客機迫降 爆裂物舉報電話來自德國。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本捷星客機迫降，但卻傳出有乘客未遵守逃生規範。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本捷星一架從成田機場飛往福岡機場的國內線航班7日收到炸彈恐嚇，因此緊急迫降於名古屋中部機場，事發後，逃生時的相關影片與畫面隨即在網路上瘋傳，但卻也被網友發現，有部分乘客未遵照逃生指示，持手提行李逃生或是穿著高跟鞋滑下逃生滑梯等，如今國土交通省也決定介入調查。

根據《時事通信社》報導，國土交通大臣齊藤鐵夫13日在記者會上表示，有關日本捷星航班迫降時，疑似因空服人員未確實疏導，導致有乘客逃生時不符合規範，國土交通省已於12日介入調查，展開安全監察。

儘管飛機迫降後，經警消徹查並未發現恐嚇電話中所提到的不明爆裂物，但是仍有5名乘客分別在逃生時受到輕傷。事發當時有部分旅客將逃生畫面拍攝下來，並上傳至社群軟體，隨即引發熱議。有眼尖網友發現，竟有乘客沒有遵守空服人員的逃生指示，攜帶手提行李逃生，還有人穿著高跟鞋從逃生滑梯滑下。不僅如此，滑梯下也並未有人協助旅客。

對此，國土交通省已經介入調查，要釐清日本捷星是否有業務疏失或是未確實盡到逃生指導義務。不過截至目前為止，並未發現該公司有違反相關法令的行為。

ET快訊
快訊／15歲青少年染疫亡！　本土+21384、增53死
女星「吃超商即期品」被認出！　戶頭剩幾百塊
住旅館偷拍A片！7女性感照流出　被經理看到慘了
快訊／新北25歲警遭猛刺！　滿臉血呼叫支援
快訊／特斯拉大降價！　美全車系都調降
丫頭深夜「打電話給飯店櫃台提1要求」被連拒3次！怒了：太不合
熟睡從宿舍上舖摔落！　陸22歲女大生「瞳孔放大」亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蝦皮全面撤出歐洲！宣布結束波蘭業務　200名員工掰了

歐盟有望擺脫中國進口！瑞典發現最大稀土礦　逾百萬噸可自給自足

住旅館偷拍A片！7女優「床上扭腰」性感照流出　被經理看到慘了

拍片突心肌梗塞！網紅「緊抓胸口」痛苦倒下　驚險過程全錄下

俄羅斯擬擴軍30％　最快今春擴大徵兵年齡上限

逃生穿高跟鞋！日捷星接炸彈恐嚇迫降　「乘客疑違規」政府介入調查

被自己養的狗咬死！尚比亞前國腳「3隻愛犬圍攻」　他慘躺後花園

上班發現樂透中2千多萬元　OL臉瞬間慘白「昏倒座位上」嚇壞同事

大掃除必看！麵包、美乃滋也能吸油污　意想不到「6大清潔神物」

第1次約會就喇舌　辣模親到「滿口血爆痛送醫」：再也不找天蠍男

康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子

王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

去染髮「藥劑上頭」卻遇停水　衝超商買水沖洗！她笑：超冰

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

17歲女兒跟學長跨年！　爸氣炸撂7人暴打踹爛車

妹子們對猩猩扭動狂舞　牠興奮鼓掌以示肯定XD

爸熟睡中橘貓按摩師卡位　專攻軟軟胯下踏踏媽看傻

特斯拉車主抗議大砍價　結果看太便宜竟又下單

格鬥賽選手重傷昏迷5天亡　提3質疑...母悲：兒死得太冤枉

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

蝦皮全面撤出歐洲！宣布結束波蘭業務　200名員工掰了

歐盟有望擺脫中國進口！瑞典發現最大稀土礦　逾百萬噸可自給自足

住旅館偷拍A片！7女優「床上扭腰」性感照流出　被經理看到慘了

拍片突心肌梗塞！網紅「緊抓胸口」痛苦倒下　驚險過程全錄下

俄羅斯擬擴軍30％　最快今春擴大徵兵年齡上限

逃生穿高跟鞋！日捷星接炸彈恐嚇迫降　「乘客疑違規」政府介入調查

被自己養的狗咬死！尚比亞前國腳「3隻愛犬圍攻」　他慘躺後花園

上班發現樂透中2千多萬元　OL臉瞬間慘白「昏倒座位上」嚇壞同事

大掃除必看！麵包、美乃滋也能吸油污　意想不到「6大清潔神物」

第1次約會就喇舌　辣模親到「滿口血爆痛送醫」：再也不找天蠍男

快訊／疫情續降！本土+21384、增53死　15歲青少年染疫亡

民宿員工當人頭「詐百萬助理費」　選鎮長失利...花蓮前副議長起訴

年味濃！台電台東區處邀請書法名家　大廳現場揮毫贈春聯

對視蔣經國「眼眶起霧了」！　蔣萬安發文悼：千斤重擔無所畏懼

「日本第一牛郎」羅蘭人在台灣　街頭被捕獲⋯粉絲驚：背景好眼熟

精靈王太妍再唱中文歌　《格蘭騎士團》超標準咬字一開口雞皮爆

蝦皮全面撤出歐洲！宣布結束波蘭業務　200名員工掰了

歐告6年存「大量現金」變好野狗　媽曝2招省下超多錢：當養老金

傳蘇系不滿鄭文燦入閣動作大　蘇巧慧：見縫插針、笑笑就好

詹雅雯「突PO驚悚瘀青照」！對病體無能為力…悲嘆：生命還有多長？

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

國際熱門新聞

女警淪局長洩慾工具　每次值班都被性侵

已婚女警偷吃8同事！「炫耀戰績」被發現慘了

真的不是雙胞胎　2男同名同工作外表也一樣

又有更衣室被偷拍！4對情侶慘變受害者

福島核廢水最快春天排入大海！　日本政府拍板

才新婚4個月　21歲女被丈夫斬首碎屍

俄國軍人拒絕作戰　被判刑5年

韋伯望遠鏡　首次觀測到系外行星

梅根「飯店開房」等哈利　黛妃祭日變激情夜

陰莖越小越想買跑車　30歲↑更明顯

住旅館偷拍A片慘了　女優扭腰床照流出

通膨進一步降溫　美股漲216點、台積電ADR收復87元

拜登家也清出機密文件　司法部長派特別檢察官調查

第1次約會就喇舌　辣模親到「滿口血」送醫

更多熱門

相關新聞

福島核廢水最快春天排入大海！　日本政府拍板

福島核廢水最快春天排入大海！　日本政府拍板

日本政府13日正式決定，東京電力公司福島第一核電廠的核廢水將於春天至夏天左右排放至大海。日本2021年首度提出此計畫，隨即引發漁民與鄰國不滿，而當局此次也將使用新設置的500億日幣（約新台幣117億元）預算，協助漁場開拓並支援燃料費。

美日2加2會談　將中國列最大戰略挑戰

美日2加2會談　將中國列最大戰略挑戰

老母屍體化白骨蓋棉被　女兒「伴屍同寢」2年

老母屍體化白骨蓋棉被　女兒「伴屍同寢」2年

《黑暗榮耀》真實版！國3男被逼「脫衣DIY」

《黑暗榮耀》真實版！國3男被逼「脫衣DIY」

赴日注意！東京出現15例XBB.1.5

赴日注意！東京出現15例XBB.1.5

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

中壢「英代外語」無預警倒閉　逾200師生求助無門

尾牙抽中50萬！眾人喊捐出來...她霸氣回「3字」

台灣也吃得到！韓國橋村炸雞首間店曝

男買新車上國道　輔助駕駛追撞GG了

阿滴新房內部裝潢曝！他見1設計：很有事…秒被打臉

快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃

女警淪局長洩慾工具　每次值班都被性侵

快訊／射箭擊中男大生小腿　《木曜4》公布影片！真相全說了

已婚女警偷吃8同事！「炫耀戰績」被發現慘了

館長遭槍擊案定讞　寶和會主謀重判16年

宋逸民慘況曝光「全身長滿疹子」！

喝飲料治喉嚨痛！醫認證5招「不一定得吃藥」

「流水席之亂」文章2習慣露餡　創作者身分曝光

快訊／國3苗栗大山段車禍！駕駛命危

點名「5生肖」有劫數！「做1事」可化解血光之災

更多

最夯影音

更多
康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子

康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子
王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

去染髮「藥劑上頭」卻遇停水　衝超商買水沖洗！她笑：超冰

去染髮「藥劑上頭」卻遇停水　衝超商買水沖洗！她笑：超冰

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

17歲女兒跟學長跨年！　爸氣炸撂7人暴打踹爛車

17歲女兒跟學長跨年！　爸氣炸撂7人暴打踹爛車

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面