俄羅斯擬擴軍30％　最快今春擴大徵兵年齡上限





▲俄羅斯總統普丁去年發出局部動員令，徵召30萬名預備役士兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯資深國會議員卡塔波洛夫（Andrei Kartapolov）表示，俄羅斯最快今年春季擴大公民徵召入伍的年齡上限，把門檻從27歲調整至30歲。這是莫斯科政府擴增軍隊人數30%計畫的一部分。

路透報導，俄羅斯總統普丁去年12月支持國防部的提案，也就是提高義務兵役年齡，從目前的18歲至27歲，調整至21歲至30歲。現行俄羅斯武裝部隊組成包括徵兵與募兵。

國會國防委員會主席卡塔波洛夫透露，國家可在今年春季起草，把徵兵年齡上限提高至30歲，不過要歷經1至3年的過渡期，最低門檻才會從18歲調整至21歲。

消息一出，批評者認為，「過渡期」的概念明顯是為了增加符合徵召入伍資格的人數，以彌補入侵烏克蘭戰爭的大規模人力短缺。但卡塔波洛夫駁斥，徵兵人數逐年減少，且該類員額數不會再增加。

國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）先前曾透露一項計畫，要把作戰人員總數從115萬人增至150萬人。面對可能的變動，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）12日說明，普丁支持提高徵兵年齡的想法，但具體細節有待國防部制定。

去年9月，俄羅斯宣布自二戰以來的首次動員，徵召30多萬人支援烏克蘭戰爭。依據西方國家估計，在這場近11個月的軍事行動中，俄軍傷亡超過10萬人。