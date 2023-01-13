歐盟有望擺脫中國進口！瑞典發現最大稀土礦　逾百萬噸可自給自足

▲瑞典宣布發現歐洲已知最大稀土礦床。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

瑞典國有礦業公司「盧奧薩山—基律納山」（LKAB）12日宣布，該公司在當地最北部的基律納地區（Kiruna），發現了對工業製造起著關鍵作用的稀土金屬（REE）。經勘探後，LKAB發現，新的稀土金屬資源至少可達100萬噸，是歐洲已知的最大稀土礦床，也讓歐洲有望減少對中國礦物資源的依賴。

▲新發現的稀土資源位於瑞典北部的基律納地區。（圖／翻攝自LKAB官網）

綜合外媒報導，稀土金屬對許多高科技製造工藝必不可少，無論是製造電動汽車、風力渦輪機、麥克風或揚聲器，它都是生產過程中重要的關鍵原料。然而，由於歐洲目前並不允許開採稀土金屬，因此儘管歐洲對稀土的需求量極高，但他們仍依賴從國外，尤其是中國，進口礦物，也讓中國在稀土出口市場完全佔據主導地位。

在LKAB發現稀土礦床後，瑞典能源、商業和工業部長布施（Ebba Busch）表示，歐盟未來將有能力自給自足，並擺脫對俄羅斯和中國礦物的高度依賴。瑞典目前是歐盟輪值主席國，因此LKAB發現的稀土礦可滿足歐盟所需，被視為歐盟關鍵礦產自給戰略的重要組成部分，因為歐盟在2021年使用的稀土，有約98%都是在中國開採。

▲瑞典發現大量稀土後，未來有望可以不再依賴中俄的礦物資源，自給自足。（圖／翻攝自LKAB官網）

LKAB執行長莫斯壯（Jan Mostrom）也指出，LKAB在當地發現大量稀土金屬「不僅對LKAB、基律納和瑞典人民而言是個好消息，對歐洲和氣候也是，因為這些原材料對實現綠色轉型至關重要。」然而，在瑞典開採礦藏的道路依然漫長。LKAB計劃在2023年提交開採許可申請，但開採計劃可能還需要10至15年才能展開，並將其運送到市場。

在瑞典，新礦山的審批過程漫長而艱鉅，因為作業往往會增加影響所在地區水資源和生物多樣性的風險。此外，瑞典地質調查局礦產資源部高級地質學家約翰森（Erik Jonsson）透露，歐洲仍缺乏加工稀土金屬和製造中間產品的能力，「因此我們還需要關注這些金屬的整個價值鏈」。