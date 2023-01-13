月經狂流83天！女1小時用完整盒棉條和衛生棉　送醫急輸血

▲梅耶上班到一半發現經血失控流出，最終尋求醫療協助，接受輸血。（示意圖／取自免費圖庫pexels，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

美國女子梅耶（Ronny Maye）平時月經並不規律，更被診斷有多囊性卵巢症候群。然而某次經期報到時，血量多到猶如羊水破裂，一站起來就見到地上積了整灘血，返家途中一路滴血，趕緊尋求醫療協助。最終，她的整個出血狀況持續83天，不但需要輸血，甚至還接受子宮擴刮術（D&C）止血。

依據梅耶在Insider刊出的文章，她2015年被診斷出有多囊性卵巢症候群（PCOS），每當經血爆量時，只會覺得那是因為經期已有一段時間沒報到，熬過第一天就會狀況就會好轉。但就在2018年春天某個上班日，梅耶從辦公室座位起來後，突然發現自己站在一小灘血泊中，便前往廁所清理乾淨，然而返回辦公座位的60公尺途中，血又從雙腿間流下。

這讓梅耶決定回家，在開車到家的短短10分鐘內，經血一路滴。為了不讓經血繼續失控流出，她同時使用棉條、一般型衛生棉以及夜用型衛生棉，穿上第2件內褲，然而不到一個小時，一整盒棉條和一整包衛生棉全數用完。

內心深知身體好像已經出問題，梅耶選擇尋求醫療協助，最終被送進急診室，不但因脫水吊點滴、服用止血藥物，被褥換了好幾次，甚至輸血。終於等到急診室醫師過來，但又面臨另個難題，因為醫師質疑，「妳確定流出來的血像妳說的那麼多嗎？」面對醫師建議的返家休息，她堅決住院觀察一晚。

這一住最後變成整個周末都待在醫院，梅耶心率加快但血壓下降、貧血，血紅素數值極低，且脫水狀況持續，同時吊著點滴，也接受子宮肌瘤、子宮內膜異位等一系列檢查。她透露，整個出血期長達83天，除了接受子宮擴刮術（D&C）止血，還在體內放置避孕器（IUD）調節月經。