第1次約會就喇舌　辣模親到「滿口血爆痛送醫」：再也不找天蠍男

▲厄索伊跟男子喇舌，竟喇到送醫院動手術。（圖／翻攝翻攝自厄索伊IG、每日星報）

圖文／CTWANT

今年34歲的土耳其模特兒厄索伊（CeydaErsoy），在IG擁有62萬粉絲，網路人氣不小。最近她透露，自己與一名天蠍座男子相識約一個月，慢慢從朋友變情人。兩人的感情日前進展到了接吻，但沒想到這一吻，卻害厄索伊當場送醫。原來厄索伊遭這名天蠍座男子一個舌吻給吻得太激烈，舌頭被對方咬掉了一塊，滿口血送醫治療。

據《每日星報》（Daily Star）報導，厄索伊透露她跟這名蠍座男子相識1個月，期間兩人聯繫很密切，在頻繁的溝通下，雙方感情快速升溫，於是便決定，日前相約碰面。

厄索伊說，她與這位天蠍男，第一次見面就天雷勾動地火，忍不住來了一場「法式熱吻」。沒想到接吻過程中，對方竟然咬住她的舌頭，導致她自己的舌頭被咬掉一小塊，當場痛到哀號，口中隨即有鮮血流出，被緊急送醫治療。

後來醫師替厄索伊進行舌頭縫合手術，她在順利縫合舌頭後，還拍照並發文，苦笑地問網友們，「只有我一個人的舌頭，在接吻時被扯掉了嗎？」但當天怎麼會被吻到咬下舌頭的肉呢？厄索伊表示自己也不清楚，但她很確定的是，以後不要再找天蠍座的男人了。

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