　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列大型研究「長新冠」患者　大多數症狀1年內會消失

▲▼新冠。（圖／路透）

▲研究顯示新冠肺炎輕症患者若出現「長新冠」症狀，大部分都會一年內消失。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

以色列一項超過30萬筆數據的大型研究顯示，新冠肺炎輕症患者若出現「長新冠」症狀，大部分都會在1年內消失。儘管這已是疫情以來的最大型研究之一，但仍有醫生表示，他們接觸過許多症狀超過1年的患者，尤其新冠重症病患更是如此。

根據CNN報導，以色列一項刊登在《英國醫學期刊》（The BMJ）的最新研究結果顯示，新冠肺炎的輕症病患，若在病後出現長新冠（long Covid）的症狀，大多數在1年內就會康復；研究作者、以色列KI研究所（KI Research Institute）資深研究員米茲拉希（Barak Mizrahi）表示，「在絕大多數的患者中，輕症較不會導致嚴重或慢性的長新冠。」

長新冠目前定義為，在首次感染新冠肺炎後持續出現症狀超過四周；這項研究將輕症、未住院且有接種疫苗的患者，和未接種疫苗者、未確診者進行比較。賓州大學醫學院新冠後評估與恢復診所主任阿布拉莫夫（Benjamin Abramoff）也肯定了這項研究，但也指出並非每個人都適用。

阿布拉莫夫說，他的診所裡有很多症狀超過一年的長新冠患者，「對於那些確診重症的病患更是如此。」紐約大學康復醫學副教授懷特森（Jonathan Whiteson）也說，他的病患中，甚至有第一波未住院的輕、中度確診者，到現在都3年了還有明顯的症狀。

在這項研究中，以色列研究人員分析了30萬筆輕症患者的資料，資料平均年齡為25歲，其中51％為女性，並將時間段分為確診後30至180天、180天至360天，結果發現，不論在早期或晚期，出現腦霧、嗅覺和味覺喪失、呼吸問題、頭暈虛弱、心悸與咽喉炎的風險都非常大。

另外在早期較常出現胸痛、咳嗽、肌肉和關節疼痛，還有出現呼吸道系統疾病，而女性較常出現掉髮的情況。研究人員表示，嗅覺異常通常在9個月左右恢復，「不過，當它們出現時，注意力和記憶較容易受到影響。」

此外，研究顯示男女之間並無顯著差異，但兒童染疫的早期症狀比成人少；在新冠病毒差異的部分原始毒株SARS-CoV-2、Alpha變種病毒與Delta變種病毒間也無顯著差異。

►封城和老公太努力做人　女產檢發現「雙胞胎女兒隔5天受孕」嚇壞
►赴日注意！東京出現15例XBB.1.5　全境單日520人病歿創新高

ET快訊
快訊／MAMAMOO、(G)I-DLE到台灣了！　4人熱到脫
學測數A考完了！　試考生認為「中間偏難」
快訊／警大校長出爐！　北市警局長楊源明陞任
快訊／市議員被押了！　確定牢裡過年
LIVE／高嘉瑜炎上31秒！吐真實感受　千人搶遷戶塞爆竹北為
快訊／8旅外入選！　中華隊經典賽36人名單揭曉
爆乳田慎節扮小白兔拜年　網暴動：好香！
男新股申購中6張「捧310萬」！　行員一看報警了
這老闆「不辦尾牙」改1福利！　理由被讚爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

上班發現樂透中2千多萬元　OL臉瞬間慘白「昏倒座位上」嚇壞同事

大掃除必看！麵包、美乃滋也能吸油污　意想不到「6大清潔神物」

第1次約會就喇舌　辣模親到「滿口血爆痛送醫」：再也不找天蠍男

以色列大型研究「長新冠」患者　大多數症狀1年內會消失

嫌太吵「關隔壁床氧氣機」害死人　73歲婦關進監牢

封城和老公太努力做人　女產檢發現「雙胞胎女兒隔5天受孕」嚇壞

美政府爆收到510起「幽浮目擊舉報」！　多數無法釐清

緬甸空軍「戰機越境」空襲　印度領土投炸彈！至少7死、20傷

才新婚4個月！21歲女在家被夫斬首　爸進門目睹「無頭碎屍」崩潰

蘋果CEO庫克今年薪酬大砍超過40％　降至4900萬美元

康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子

王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

去染髮「藥劑上頭」卻遇停水　衝超商買水沖洗！她笑：超冰

爸熟睡中橘貓按摩師卡位　專攻軟軟胯下踏踏媽看傻

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

妹子們對猩猩扭動狂舞　牠興奮鼓掌以示肯定XD

17歲女兒跟學長跨年！　爸氣炸撂7人暴打踹爛車

特斯拉車主抗議大砍價　結果看太便宜竟又下單

格鬥賽選手重傷昏迷5天亡　提3質疑...母悲：兒死得太冤枉

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

上班發現樂透中2千多萬元　OL臉瞬間慘白「昏倒座位上」嚇壞同事

大掃除必看！麵包、美乃滋也能吸油污　意想不到「6大清潔神物」

第1次約會就喇舌　辣模親到「滿口血爆痛送醫」：再也不找天蠍男

以色列大型研究「長新冠」患者　大多數症狀1年內會消失

嫌太吵「關隔壁床氧氣機」害死人　73歲婦關進監牢

封城和老公太努力做人　女產檢發現「雙胞胎女兒隔5天受孕」嚇壞

美政府爆收到510起「幽浮目擊舉報」！　多數無法釐清

緬甸空軍「戰機越境」空襲　印度領土投炸彈！至少7死、20傷

才新婚4個月！21歲女在家被夫斬首　爸進門目睹「無頭碎屍」崩潰

蘋果CEO庫克今年薪酬大砍超過40％　降至4900萬美元

快訊／國3快官段火燒車！烈焰黑煙狂竄「燒剩骨架」　駕駛跳車逃生

大數據狂人栽了！　法院懸賞6036萬求可執行財產線索

畢業視察？赴蘇花公路親督搶修　交長：若有好的接班人由他接棒

IT公司尾牙員工「喝到掛掉」！39歲男被同事抬去宿舍　臉朝上亡

尾牙抽中50萬！眾人喊加碼捐出　她霸氣回「3字」...空氣瞬間凝結

博恩謎片網瘋傳？　「與無與倫比的男友長茅滾動」薩泰爾發聲了

算薪水、手搖飲入題！學測數A「中間偏難」　審題教師：重圖像思考

學測數Ａ考題「比較親民了」　全中教：預估五標均比去年高

馬英九稱「要思考找黨外合推2024人選」　侯友宜：團結才能面對挑戰

MAMAMOO、(G)I-DLE到台灣了！頌樂機場露蠻腰　舒華回家熱情打招呼

國際熱門新聞

女警淪局長洩慾工具　每次值班都被性侵

已婚女警偷吃8同事！「炫耀戰績」被發現慘了

真的不是雙胞胎　2男同名同工作外表也一樣

又有更衣室被偷拍！4對情侶慘變受害者

福島核廢水最快春天排入大海！　日本政府拍板

俄國軍人拒絕作戰　被判刑5年

韋伯望遠鏡　首次觀測到系外行星

通膨進一步降溫　美股漲216點、台積電ADR收復87元

才新婚4個月　21歲女被丈夫斬首碎屍

陰莖越小越想買跑車　30歲↑更明顯

拜登家也清出機密文件　司法部長派特別檢察官調查

梅根「飯店開房」等哈利　黛妃祭日變激情夜

美眾院壓倒性通過　禁向中國出售戰略石油儲備

2少年殘殺11歲男童　企圖摘器官高價賣出

更多熱門

相關新聞

滴滴傳大裁員！數百員工須走人

滴滴傳大裁員！數百員工須走人

大陸網約車龍頭「滴滴出行」去年被監管部門整治，進行「提醒式約談」。雪上加霜的是，受疫情等因素衝擊，滴滴出行業績大跳水，近期傳出農曆年前將啟動第二輪裁員，包括網約車、海外業務及風險管理業務部門，數百名員工須打包走人。

專家：中國疫情高峰還會持續2至3個月

專家：中國疫情高峰還會持續2至3個月

執政當局還記得疫苗受害者們嗎？

執政當局還記得疫苗受害者們嗎？

達摩內功難擋新冠！少林寺武僧病逝

達摩內功難擋新冠！少林寺武僧病逝

疫情挫經濟！廣東估2022經濟增長2%

疫情挫經濟！廣東估2022經濟增長2%

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情以色列長新冠

讀者迴響

熱門新聞

男買新車上國道　輔助駕駛追撞GG了

台灣也吃得到！韓國橋村炸雞首間店曝

女警淪局長洩慾工具　每次值班都被性侵

快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃

阿滴新房內部裝潢曝！他見1設計：很有事…秒被打臉

快訊／射箭擊中男大生小腿　《木曜4》公布影片！真相全說了

快訊／國3苗栗大山段車禍！駕駛命危

喝飲料治喉嚨痛！醫認證5招「不一定得吃藥」

點名「5生肖」有劫數！「做1事」可化解血光之災

「流水席之亂」文章2習慣露餡　創作者身分曝光

史上最離奇大爆炸！2萬人瞬間「全身赤裸」慘死

宋逸民慘況曝光「全身長滿疹子」！

中壢「英代外語」無預警倒閉　逾200師生求助無門

已婚女警偷吃8同事！「炫耀戰績」被發現慘了

收入加倍！「超好運4星座」未來45天旺到翻

更多

最夯影音

更多
康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子

康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子
王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

去染髮「藥劑上頭」卻遇停水　衝超商買水沖洗！她笑：超冰

去染髮「藥劑上頭」卻遇停水　衝超商買水沖洗！她笑：超冰

爸熟睡中橘貓按摩師卡位　專攻軟軟胯下踏踏媽看傻

爸熟睡中橘貓按摩師卡位　專攻軟軟胯下踏踏媽看傻

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面