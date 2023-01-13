以色列大型研究「長新冠」患者　大多數症狀1年內會消失

▲研究顯示新冠肺炎輕症患者若出現「長新冠」症狀，大部分都會一年內消失。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列一項超過30萬筆數據的大型研究顯示，新冠肺炎輕症患者若出現「長新冠」症狀，大部分都會在1年內消失。儘管這已是疫情以來的最大型研究之一，但仍有醫生表示，他們接觸過許多症狀超過1年的患者，尤其新冠重症病患更是如此。

根據CNN報導，以色列一項刊登在《英國醫學期刊》（The BMJ）的最新研究結果顯示，新冠肺炎的輕症病患，若在病後出現長新冠（long Covid）的症狀，大多數在1年內就會康復；研究作者、以色列KI研究所（KI Research Institute）資深研究員米茲拉希（Barak Mizrahi）表示，「在絕大多數的患者中，輕症較不會導致嚴重或慢性的長新冠。」

長新冠目前定義為，在首次感染新冠肺炎後持續出現症狀超過四周；這項研究將輕症、未住院且有接種疫苗的患者，和未接種疫苗者、未確診者進行比較。賓州大學醫學院新冠後評估與恢復診所主任阿布拉莫夫（Benjamin Abramoff）也肯定了這項研究，但也指出並非每個人都適用。

阿布拉莫夫說，他的診所裡有很多症狀超過一年的長新冠患者，「對於那些確診重症的病患更是如此。」紐約大學康復醫學副教授懷特森（Jonathan Whiteson）也說，他的病患中，甚至有第一波未住院的輕、中度確診者，到現在都3年了還有明顯的症狀。

在這項研究中，以色列研究人員分析了30萬筆輕症患者的資料，資料平均年齡為25歲，其中51％為女性，並將時間段分為確診後30至180天、180天至360天，結果發現，不論在早期或晚期，出現腦霧、嗅覺和味覺喪失、呼吸問題、頭暈虛弱、心悸與咽喉炎的風險都非常大。

另外在早期較常出現胸痛、咳嗽、肌肉和關節疼痛，還有出現呼吸道系統疾病，而女性較常出現掉髮的情況。研究人員表示，嗅覺異常通常在9個月左右恢復，「不過，當它們出現時，注意力和記憶較容易受到影響。」

此外，研究顯示男女之間並無顯著差異，但兒童染疫的早期症狀比成人少；在新冠病毒差異的部分原始毒株SARS-CoV-2、Alpha變種病毒與Delta變種病毒間也無顯著差異。