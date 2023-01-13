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緬甸空軍「戰機越境」空襲　印度領土投炸彈！至少7死、20傷

▲▼緬甸軍事政變，軍人在街頭鎮壓示威者。（圖／路透）

▲緬甸軍事政變後，對於少數民族武裝部隊的襲擊與鎮壓愈趨頻繁。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國媒體指出，緬甸空軍戰機於當地時間10日下午越境，對印度境內的反政府少數民族武裝部隊「欽民族軍」（Chin National Army）發動空襲，造成至少7人死亡、20人受傷。據目擊者稱，戰機至少在邊境投下2枚炸彈。另有印度媒體稱，隔天緬軍又轟炸了另一處欽民族軍的營地。

根據英國《衛報》報導，緬甸軍方對位於印度米佐拉姆邦法卡萬村（Farkawan）的著名支持民主武裝力量訓練營發動空襲，戰機在印度邊境領土投下至少2枚炸彈。法卡萬村委會主席拉瑪（Rama）證實，一輛卡車被炸毀引發村內恐慌，村民擔心還有更多襲擊，「爆炸發生後緬甸方面部分人越過邊境，我們村裡的人正在幫助他們和傷者。我們看到的轟炸是由3架戰鬥機和2架直升機執行的。」

據《今日印度》報導，印度國防部人士受訪時堅稱，印度領土上沒有發生任何行動或戰鬥。但《衛報》訪問到的「欽民族軍」武裝部隊指揮官卻表示，有7名反政府武裝人員在緬甸空襲中喪生，其中還包含一名女性，總部維多利亞營（Camp Victoria）有20多人受傷。

欽民族軍（簡稱CNA）是欽民族陣線（又稱欽邦陣線，CNF）之下的武裝組織，而欽民族陣線是緬甸一個反政府的老牌民族主義政治組織，訴求為建立自決、種族平等和民主的聯邦。自緬甸軍政府掌權後，針對少數民族反政府武裝部隊控制的地區空襲，已經成為緬方鞏固權力慣用的戰術，去年10月緬甸北部克欽邦一場音樂會遇襲，導致至少80人死亡，但欽邦維多利亞營卻是首次成為空襲目標。

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