封城和老公太努力做人　女產檢發現「雙胞胎女兒隔5天受孕」嚇壞

▲女發現雙胞胎女兒竟然不是同一天受孕。（圖／翻攝自TikTok／lilo_imelda_twins）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子在新冠肺炎封城期間和老公努力做人，結果順利懷上雙胞胎，然而產檢時意外發現，雙胞胎的受孕時間竟然整整相差5天，超罕見現象讓她把故事分享在網路上，吸引150多萬網友觀看。

女網友@lilo_imelda_twins時常在TikTok上分享雙胞胎生活點滴，她拍片表示，之前曾經流產過的她，趁著2020年封城期間和老公努力做人，最後順利讓她懷上2名女兒伊美達(Imelda) 和莉洛(Lilo)，然而產檢結果卻把她嚇了一跳。

女子表示，「老實說我也被嚇壞了，我原本一直以為雙胞胎是同卵雙生，不然就是異卵同時受孕，從來沒想過竟然可以不同天受孕，可能我和老公做人時，不知道肚中已經懷有莉洛，才會隔5天又懷上伊美達，我想我們可能有點努力過頭了」。

故事分享後立即爆紅，許多網友很意外雙胞胎竟然可以相隔多天受孕，女子也在影片中補充，有許多網友和她分享類似故事，除了聽說有人的雙胞胎是相隔13天受孕，還有人是在不同時間被2名不同男子受孕，所以她特別提醒大家做人時要小心一點。