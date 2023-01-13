　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哈利王子新書超越歐巴馬紀錄　首日在英美加狂銷140萬本

▲▼英國哈利王子回憶錄《備胎》（Spare）首日銷量衝破140萬。（圖／路透）

▲英國哈利王子回憶錄《Spare》（備胎）首日銷量衝破140萬。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

哈利王子回憶錄《Spare》開賣前就受到極大關注，全世界都對英國王室內幕感到好奇。出版商企鵝藍燈書屋（Penguin Random House，PRH）表示，《Spare》10日上市首日在美國、加拿大、英國共售出143萬冊，甚至打破2020年美國前總統歐巴馬的紀錄。

《衛報》報導，《Spare》（備胎）出版前就有望成為暢銷書，出版後更是成為英國史上銷售最快的非小說類書籍，英國首日就售出40萬冊，全球更售出超過140萬冊。

PRH證實，《Spare》第一天的銷量在該出版社非小說類書籍類位居第一位，打破先前美國前總統歐巴馬（Barack Obama）回憶錄《A Promised Land》（應許之地）紀錄，該書2020年11月上架首日在美國、加拿大售出近89萬冊。

《Spare》是哈利王子第一本回憶錄，然而因西班牙書商偷跑，書中細節在上市前一周就被洩露，勁爆內容包括與哥哥威廉發生肢體衝突、兄弟倆求父親不要娶現今王后卡蜜拉（Camilla）等故事，很快吸引大眾及媒體注意，僅預購量就在亞馬遜暢銷書中排名第一。

PRH負責人兼出版人森特雷洛（Gina Centrello）認為，這本書的成功在於「我們原先認定的故事，現在可以從哈利王子口中真正理解它」。她說，「這是一本值得閱讀的書，也是一本我們為出版感到自豪的書。」

《Spare》最初印200萬冊準備在美國銷售，現在出版商正在加印中。

ET快訊
快訊／戴資穎直落2退「交大學霸」晉4強　下一戰強碰山口茜
6原因害嘴破！　醫示警有「1跡象」小心：恐癌症引起
歌手太性感！18歲就開OnlyFans粉絲暴動　6小時海撈3
快訊／行政院核定汐東線　蘇貞昌同意先行匡列278億預算
超能吃苦的三大星座！TOP 1簡直心機王
2個禮拜沒大便！她「一脫嚇跑男友」　醫吐病況嘆：要切剩20公
畢書盡「狂飆3夯曲」掀暴動！　吐5字吉祥話全場笑瘋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

歌手太性感！18歲就開OnlyFans粉絲暴動　短短6小時「奉金」3千萬

哈利王子新書超越歐巴馬紀錄　首日在英美加狂銷140萬本

月經狂流83天！女1小時用完整盒棉條和衛生棉　送醫急輸血

大白天逛街被攻擊　女網紅被變態男拉到人行道旁「射嘉明在腿上」

抬棺人跌倒「遺體噴飛」親友目睹超崩潰！　墓園滿地爛泥大積水

拿不到軍機發飆！普丁翻白眼　怒斥副總理：「別再鬼混了」

誤踩油門！特斯拉「衝破豪宅圍牆」整輛泡泳池裡　祖孫3人獲救

別人的老闆！他「全額買新車」送員工　網羨慕炸了：怎麼我沒有

台北獲選「全球最值得去的52個地方」　外媒讚：享受美食與文化

錯過再等5萬年！稀有彗星這天離地球最近　綠色身影肉眼可見

康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子

王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

趙小僑女兒出門不哭鬧「天使寶寶」　「騙人生小孩」想再生...劉子銓：好瘋喔！

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

17歲女兒跟學長跨年！　爸氣炸撂7人暴打踹爛車

妹子們對猩猩扭動狂舞　牠興奮鼓掌以示肯定XD

格鬥賽選手重傷昏迷5天亡　提3質疑...母悲：兒死得太冤枉

去染髮「藥劑上頭」卻遇停水　衝超商買水沖洗！她笑：超冰

爸熟睡中橘貓按摩師卡位　專攻軟軟胯下踏踏媽看傻

特斯拉車主抗議大砍價　結果看太便宜竟又下單

歌手太性感！18歲就開OnlyFans粉絲暴動　短短6小時「奉金」3千萬

哈利王子新書超越歐巴馬紀錄　首日在英美加狂銷140萬本

月經狂流83天！女1小時用完整盒棉條和衛生棉　送醫急輸血

大白天逛街被攻擊　女網紅被變態男拉到人行道旁「射嘉明在腿上」

抬棺人跌倒「遺體噴飛」親友目睹超崩潰！　墓園滿地爛泥大積水

拿不到軍機發飆！普丁翻白眼　怒斥副總理：「別再鬼混了」

誤踩油門！特斯拉「衝破豪宅圍牆」整輛泡泳池裡　祖孫3人獲救

別人的老闆！他「全額買新車」送員工　網羨慕炸了：怎麼我沒有

台北獲選「全球最值得去的52個地方」　外媒讚：享受美食與文化

錯過再等5萬年！稀有彗星這天離地球最近　綠色身影肉眼可見

新春開運首飾求大發　幸運麻將三重吊飾、紅包設計最討喜

快訊／戴資穎直落2退「交大學霸」晉4強　下一戰強碰山口茜

基隆看守所春節電話懇親　搭起親情橋樑紓解思念情懷

遏止春節假期趁機哄抬收費　新北聯合稽查九份私人停車場

去KTV爽唱「1舉動」被阻止！他開嗆：很沒禮貌　兩派戰翻了

2023新北燈會八大主題燈區　「兔來運轉熊猴森」大年初五登場

鄰居「新生兒哭聲太吵」他怒敲門：要報警！　結果網一面倒怒批

歌手太性感！18歲就開OnlyFans粉絲暴動　短短6小時「奉金」3千萬

曾國城贊成兵役延長！　喊話「4個月像戰鬥營」：笑死人

6原因害嘴破！　醫示警有「1跡象」小心：恐癌症引起

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

國際熱門新聞

已婚女警偷吃8同事！「炫耀戰績」被發現慘了

女警淪局長洩慾工具　每次值班都被性侵

即／北海道羊蹄山雪崩！1外國女遭活埋無生命跡象

嫌太吵「關隔壁床氧氣機」害命　73歲婦入獄

住旅館偷拍A片慘了　女優扭腰床照流出

真的不是雙胞胎　2男同名同工作外表也一樣

上班發現中2千多萬元　OL瞬間昏倒嚇壞同事

又有更衣室被偷拍！4對情侶慘變受害者

才新婚4個月　21歲女被丈夫斬首碎屍

拍片突心肌梗塞　網紅緊抓胸口痛苦倒下

福島核廢水最快春天排入大海！　日本政府拍板

陰莖越小越想買跑車　30歲↑更明顯

梅根「飯店開房」等哈利　黛妃祭日變激情夜

俄國軍人拒絕作戰　被判刑5年

更多熱門

相關新聞

梅根「飯店開房」等哈利　黛妃祭日變激情夜

梅根「飯店開房」等哈利　黛妃祭日變激情夜

脫離英國王室的哈利王子近日出版自傳回憶錄《Spare》，其中除了揭露與王室的矛盾外，也公開了他過去和妻子梅根熱戀時曾分隔數周，重逢當下展開「激情的夜晚」，梅根開了飯店房門，「她的手臂伸向我，她把我拉了進去」，迫不及待地迅速關門。然而，當天也是已故黛安娜王妃的祭日。

凱特王妃與老公情侶裝

凱特王妃與老公情侶裝

哈利新書首日賣40萬本　只輸給哈利波特

哈利新書首日賣40萬本　只輸給哈利波特

哈利自爆「殺死25名塔利班」恐招報復

哈利自爆「殺死25名塔利班」恐招報復

哈利讓老爸傷透心　查爾斯爆「不准他參與加冕典禮」

哈利讓老爸傷透心　查爾斯爆「不准他參與加冕典禮」

關鍵字：

哈利王子備胎Spare

讀者迴響

熱門新聞

尾牙抽中50萬！眾人喊捐出來...她霸氣回「3字」

中壢「英代外語」無預警倒閉　逾200師生求助無門

鄰居「在家打球」吵瘋　她崩潰一招反制

阿滴新房內部裝潢曝！他見1設計：很有事…秒被打臉

台灣也吃得到！韓國橋村炸雞首間店曝

已婚女警偷吃8同事！「炫耀戰績」被發現慘了

快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃

快訊／射箭擊中男大生小腿　《木曜4》公布影片！真相全說了

男買新車上國道　輔助駕駛追撞GG了

女警淪局長洩慾工具　每次值班都被性侵

點名「5生肖」有劫數！「做1事」可化解血光之災

從宿舍上舖摔落！22歲女大生慘死

館長遭槍擊案定讞　寶和會主謀重判16年

喝飲料治喉嚨痛！醫認證5招「不一定得吃藥」

即／北海道羊蹄山雪崩！1外國女遭活埋無生命跡象

更多

最夯影音

更多
康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子

康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子
王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

趙小僑女兒出門不哭鬧「天使寶寶」　「騙人生小孩」想再生...劉子銓：好瘋喔！

趙小僑女兒出門不哭鬧「天使寶寶」　「騙人生小孩」想再生...劉子銓：好瘋喔！

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

17歲女兒跟學長跨年！　爸氣炸撂7人暴打踹爛車

17歲女兒跟學長跨年！　爸氣炸撂7人暴打踹爛車

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面