　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歌手太性感！18歲就開OnlyFans粉絲暴動　短短6小時「奉金」3千萬

▲▼美國饒舌歌手Bhad Bhabie在她18歲時就締造紀錄，短短6小時內靠OnlyFans賺了超過100萬美元。（圖／翻攝自IG／bhadbhabie）

▲美國正妹歌手在她18歲時就締造紀錄，短短6小時內靠OnlyFans賺了超過100萬美元。（圖／翻攝自IG／bhadbhabie，下同）

記者張寧倢／編譯

美國饒舌歌手Bhad Bhabie出生於2003年，現年僅19歲，但她除了創作音樂之外還有一項龐大收入來源，她18歲時在付費訂閱平台「OnlyFans」上締造紀錄，短短6小時內就賺取100萬美元（約新台幣3030萬元），迄今賺逾5000萬美元（約新台幣15億元），但她最近表示，那些訂閱者應該被抓去關。

▲▼美國饒舌歌手Bhad Bhabie在她18歲時就締造紀錄，短短6小時內靠OnlyFans賺了超過100萬美元。（圖／翻攝自IG／bhadbhabie）

根據《每日星報》報導，嘻哈饒舌歌手Bhad Bhabie在18歲時就成為OnlyFans上最快達到100萬美元收益的創作者，幾個月前更秀出證據指，自在2021年加入平台後已賺取超過5000多萬美元，相當於15億新台幣。不過，她最近卻在訪談中「Diss」這些金主，宣稱那些在她滿18歲後「搶著訂閱」她OnlyFans帳號的人應該被關入監獄。

▲▼美國饒舌歌手Bhad Bhabie在她18歲時就締造紀錄，短短6小時內靠OnlyFans賺了超過100萬美元。（圖／翻攝自IG／bhadbhabie）

她解釋，那些追蹤她的典型粉絲，「我覺得他們年齡都到20歲至40歲了，可能像是已婚的白人男人，肯定有一個和我同齡的女兒。」事實上，她之前就曾對那些認為她「年紀太小」不適合經營成人付費訂閱平台的網友進行反擊，她向娛樂媒體TMZ表示，「我認為任何一個說這種話的X子都瘋掉了，因為她們賺的錢還沒有我多。」

ET快訊
快訊／有感搖晃！23:02發生規模4.9地震
超冤！E奶網紅遭控「跨境運大麻」命喪加國　刑事局認錯了
快訊／許維恩懷孕了！　公開「寶寶心跳聲」
高階警官涉足「88會所」　懲處公布了！
福特「Focus國產旅行車」現身！年後有望上市
獨／林宥嘉無預警宣布12月開唱！　相隔6年加碼曝「新專輯曙光
才新婚4個月！21歲女在家被夫斬首　爸進門目睹「無頭碎屍」
快訊／記者報導球團資金遭砸車？　鋼鐵人緊急發聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

德國願提供「台積電設廠」補貼　德媒證實了

歌手太性感！18歲就開OnlyFans粉絲暴動　短短6小時「奉金」3千萬

哈利王子新書超越歐巴馬紀錄　首日在英美加狂銷140萬本

月經狂流83天！女1小時用完整盒棉條和衛生棉　送醫急輸血

大白天逛街被攻擊　女網紅被變態男拉到人行道旁「射嘉明在腿上」

抬棺人跌倒「遺體噴飛」親友目睹超崩潰！　墓園滿地爛泥大積水

拿不到軍機發飆！普丁翻白眼　怒斥副總理：「別再鬼混了」

誤踩油門！特斯拉「衝破豪宅圍牆」整輛泡泳池裡　祖孫3人獲救

別人的老闆！他「全額買新車」送員工　網羨慕炸了：怎麼我沒有

台北獲選「全球最值得去的52個地方」　外媒讚：享受美食與文化

康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子

趙小僑女兒出門不哭鬧「天使寶寶」　「騙人生小孩」想再生...劉子銓：好瘋喔！

王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

17歲女兒跟學長跨年！　爸氣炸撂7人暴打踹爛車

妹子們對猩猩扭動狂舞　牠興奮鼓掌以示肯定XD

格鬥賽選手重傷昏迷5天亡　提3質疑...母悲：兒死得太冤枉

爸熟睡中橘貓按摩師卡位　專攻軟軟胯下踏踏媽看傻

去染髮「藥劑上頭」卻遇停水　衝超商買水沖洗！她笑：超冰

特斯拉車主抗議大砍價　結果看太便宜竟又下單

德國願提供「台積電設廠」補貼　德媒證實了

歌手太性感！18歲就開OnlyFans粉絲暴動　短短6小時「奉金」3千萬

哈利王子新書超越歐巴馬紀錄　首日在英美加狂銷140萬本

月經狂流83天！女1小時用完整盒棉條和衛生棉　送醫急輸血

大白天逛街被攻擊　女網紅被變態男拉到人行道旁「射嘉明在腿上」

抬棺人跌倒「遺體噴飛」親友目睹超崩潰！　墓園滿地爛泥大積水

拿不到軍機發飆！普丁翻白眼　怒斥副總理：「別再鬼混了」

誤踩油門！特斯拉「衝破豪宅圍牆」整輛泡泳池裡　祖孫3人獲救

別人的老闆！他「全額買新車」送員工　網羨慕炸了：怎麼我沒有

台北獲選「全球最值得去的52個地方」　外媒讚：享受美食與文化

露營業者賄賂包工程　竹縣議員遭大規模搜索！50萬交保限住居

黑曼巴「MVP實戰球衣」將拍賣 ！售價預估高達2億

快訊／台灣東部海域23:02發生規模4.9地震　最大震度2級

5種「美肌養生超級食物」快記好！　美白、抗老還防金魚腦

「還願男」又來了！鹿港2宮廟遭埋生雞頭　警火速逮人送辦

俄軍稱掌控重鎮蘇勒答爾　烏克蘭自認北約實質成員

勵志哥為挺衛少砸了「幾千美元」　買下他店裡每件合身男裝

快訊／許維恩懷孕了！　公開「寶寶心跳聲」感動：我們的禮物來了

單厚之／蘇揆是否留任 暗示去留不完全操之於總統

快訊／警政署公布高階警官涉足「88會所」懲處　北市分局長遭記過調地

左左右右飛南韓進修舞蹈 　老師滿意：別回台灣了～

國際熱門新聞

已婚女警偷吃8同事！「炫耀戰績」被發現慘了

女警淪局長洩慾工具　每次值班都被性侵

即／北海道羊蹄山雪崩！1外國女遭活埋無生命跡象

住旅館偷拍A片慘了　女優扭腰床照流出

嫌太吵「關隔壁床氧氣機」害命　73歲婦入獄

真的不是雙胞胎　2男同名同工作外表也一樣

抬棺人絆倒「遺體噴飛」　親友崩潰

上班發現中2千多萬元　OL瞬間昏倒嚇壞同事

才新婚4個月　21歲女被丈夫斬首碎屍

又有更衣室被偷拍！4對情侶慘變受害者

拍片突心肌梗塞　網紅緊抓胸口痛苦倒下

陰莖越小越想買跑車　30歲↑更明顯

福島核廢水最快春天排入大海！　日本政府拍板

性感歌手18歲開OnlyFans　僅6小時海撈3千萬

更多熱門

相關新聞

誤踩油門！特斯拉「衝破豪宅圍牆」泡進泳池

誤踩油門！特斯拉「衝破豪宅圍牆」泡進泳池

美國加州日前發生一起離奇車禍，有一輛特斯拉竟失控撞破一處豪宅的圍牆，直接衝入住宅內的游泳池，目擊者聽到聲響後立刻跳入泳池救人，所幸車上一名4歲男童和他的奶奶、媽媽全都平安被救出。

50年前預測暖化　石油商不甩環保爽賺

50年前預測暖化　石油商不甩環保爽賺

惡劣天氣襲美國南部　阿拉巴馬至少6死

惡劣天氣襲美國南部　阿拉巴馬至少6死

兇手扮警察！她在家遭3男「上門綁架」拖走

兇手扮警察！她在家遭3男「上門綁架」拖走

告公司無理解僱索賠不成！她反被判賠5萬

告公司無理解僱索賠不成！她反被判賠5萬

關鍵字：

饒舌歌手Bhad BhabieOnlyFans性感網紅北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

尾牙抽中50萬！眾人喊捐出來...她霸氣回「3字」

中壢「英代外語」無預警倒閉　逾200師生求助無門

鄰居「在家打球」吵瘋　她崩潰一招反制

台灣也吃得到！韓國橋村炸雞首間店曝

阿滴新房內部裝潢曝！他見1設計：很有事…秒被打臉

已婚女警偷吃8同事！「炫耀戰績」被發現慘了

快訊／射箭擊中男大生小腿　《木曜4》公布影片！真相全說了

快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃

男買新車上國道　輔助駕駛追撞GG了

女警淪局長洩慾工具　每次值班都被性侵

點名「5生肖」有劫數！「做1事」可化解血光之災

IT公司辦尾牙　員工「喝到掛掉」

從宿舍上舖摔落！22歲女大生慘死

喝飲料治喉嚨痛！醫認證5招「不一定得吃藥」

即／北海道羊蹄山雪崩！1外國女遭活埋無生命跡象

更多

最夯影音

更多
康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子

康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子
趙小僑女兒出門不哭鬧「天使寶寶」　「騙人生小孩」想再生...劉子銓：好瘋喔！

趙小僑女兒出門不哭鬧「天使寶寶」　「騙人生小孩」想再生...劉子銓：好瘋喔！

王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

17歲女兒跟學長跨年！　爸氣炸撂7人暴打踹爛車

17歲女兒跟學長跨年！　爸氣炸撂7人暴打踹爛車

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面