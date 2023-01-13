美政府爆收到510起「幽浮目擊舉報」！　多數無法釐清

▲美國政府接獲上百起幽浮目擊通報。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國國家情報總監在12日發布的最新報告中指出，近17年來，當局一共接獲510起「幽浮舉報」，儘管部分不明飛行物經查明後，確定是無人機或氣球，但仍有數百起舉報至今無法解釋。美國五角大廈則擔憂，這些所謂的「幽浮」可能是來自敵國的未知間諜，例如無人偵察機。

根據《衛報》報導，直接受到美國總統指揮與管理的情報體系「國家情報總監」辦公室（Director of National Intelligence，簡稱DNI）12日向國會繳交了2022年的年度報告，文中指出，該單位自2021年6月以來一共接到了247例「不明異常現象」（unidentified anomalous phenomena）或「不明空中現象」（unidentified aerial phenomena）的舉報。另外還有144次尚未被釐清的不明空中物體的目擊報告。

報告還稱，在過去17年的舊紀錄中，也曾有過119次的幽浮目擊報告。也就是說，自美國當局開始統計相關目擊通報，至今累計已有510起舉報。大多數的目擊通報是來自海軍與空軍飛行員，經調查後確定，其中有近200個是氣球、無人機、鳥類、塑膠袋或是一些空中干擾訊號。

根據DNI提交給國會的非機密版本報告，剩餘的數百起舉報至今仍未能釐清結果。五角大廈則擔憂，這些幽浮通報很有可能會是其他國家的無人偵察機，並且擁有美國所不知道的新戰略技術。報告指出，部分未經釐清的不明飛行物有一些非比尋常的飛行特徵與性能，還需要進一步的分析。

報告也指出，儘管許多報告尚未被釐清，但也有可能是因為天氣現象、感應器故障或是人類錯誤的分析，且大多數缺乏詳細數據分析。