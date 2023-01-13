被自己養的狗咬死！尚比亞前國腳「3隻愛犬圍攻」　他慘躺後花園

▲前尚比亞足球球星穆拉拉（Philemon Mulala）被自己養的3隻狗咬死。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／綜合外電報導

非洲國家尚比亞的前國腳穆拉拉（Philemon Mulala）7日死在自家後花園，原因竟然是被自己飼養的3隻狗啃咬，當場傷重身亡。據他的妻子描述，平常狗狗就經常對路過的人車吠叫，因此起初並未發現丈夫被狗攻擊，等她找到人時，穆拉拉已經躺在地上一動也不動。

▲穆拉拉曾多次代表尚比亞足球代表隊征戰國際。（示意圖，非當事人／達志影像／美聯社）

根據「ESPN」等外媒報導，現年60歲的穆拉拉是1980年代著名的尚比亞國家足球隊的前鋒，曾效力於尚比亞最成功的足球俱樂部「穆富利拉流浪者隊」（Mufulira Wanderers）與南非「開普敦馬刺隊」（Cape Town Spurs）。在1984年的東非及中非挑戰盃（CECAFA Cup）中，穆拉拉在準決賽中梅開二度，最終也為尚比亞拿下在該賽事的史上第一面銀牌。

然而，穆拉拉7日下午3時左右，在南非西北省利赫滕堡（Lichtenburg）家中的後花園裡，被他自己養的3隻狗咬死。警方聲明指出，他的妻子說，當她聽到狗叫聲時，沒有費心去外頭查看發生了什麼事，因為他們家座落在當地一條繁忙的街道上，寵物犬經常對著行人和路過車輛吠叫，停電結束後她在房內遍尋不著丈夫身影，才發現他一動也不動地躺在外面花園裡。

尚比亞足協（Football Association of Zambia，下稱FAZ）近日發布聲明稱，足球界現在正在哀悼這位球星的離世，許多曾經看他踢球的人，尤其是穆富利拉流浪者隊的球迷都表達了他們無比的悲痛。FAZ祕書長卡薩拉（Adrian Kashala）也說，足球界失去一位「英勇的戰士」，已故的穆拉拉在球場上為大家留下許多美好回憶，現役球員也從他的那一代球員身上學到很多。

報導指出，攻擊飼主的3隻狗隨後已經被預防虐待動物協會（Prevention of Cruelty to Animals）帶走。