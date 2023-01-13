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梅根「飯店開房」等他　哈利自爆黛妃祭日變激情夜：她把我拉進去

▲▼哈利梅根婚禮。（圖／路透社）

▲哈利王子在新書中揭露他與梅根熱戀時的「浪漫激情夜」。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

脫離英國王室的哈利王子近日出版自傳回憶錄《Spare》，其中除了揭露與王室的矛盾外，也公開了他過去和妻子梅根熱戀時曾分隔數周，重逢當下展開「激情的夜晚」，梅根開了飯店房門，「她的手臂伸向我，她把我拉了進去」，迫不及待地迅速關門。然而，當天也是已故黛安娜王妃的祭日。

根據《太陽報》等英媒報導，哈利王子在新書透露，他2016年夏天和梅根剛交往2個月時，曾經一起到非洲波札那（Botswana）浪漫同遊，後來哈利和朋友們去度長假，因此不得不與梅根分隔兩地，但只是分開幾個星期。

▲▼ 哈利梅根婚後首次亮相，慶王儲查爾斯70大壽。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利透露，梅根在倫敦一家飯店開房，並指示他如何「隱密地」抵達飯店。（圖／達志影像／美聯社）

哈利在書中提到，那年的8月31日、已故母親黛安娜王妃逝世周年紀念日當天，他和哥哥威廉王子一起到母親的墓前獻花，同時，他便收到梅根傳簡訊來說「她已經飛抵英國」，與威廉一起開車回倫敦後，哈利當晚就到「Soho House」飯店和梅根見面，照著梅根說的「祕密小徑」抵達飯店後搭乘貨梯，再由梅根一位女性友人帶他到房門口。

哈利寫道，梅根很快地就打開了門並伸手拉他，「她的手臂伸向我，她把我拉了進去，流暢地向她朋友道謝，然後趁沒人看見之前迅速關上了門。」他回憶起當時兩人的熱切，「我想說，我們該在門上掛個『請勿打擾』的告示，但我覺得沒有時間這樣做了。」

▲▼ 哈利梅根婚後首次亮相，慶王儲查爾斯70大壽。（圖／路透）

▲度過一晚甜蜜時光後，梅根和飯店人員聊開，但哈利卻躲在被窩裡快喘不過氣。（圖／路透）

隔天早上客房服務來敲門時，哈利說自己躲在被窩裡，「梅根小聲地讓我進去浴室，但我更喜歡我原本躲的位置。」早餐是飯店副經理送來的，他還留下來跟梅根聊天，卻沒有注意到羽絨被下有個「王子形狀」的凸起，副經理和梅根一直聊，哈利在被子裡空氣越來越少，「我在被窩裡開始喘不過氣來。」

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