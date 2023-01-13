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大掃除必看！麵包、美乃滋也能吸油污　意想不到「6大清潔神物」

▲▼營養師曝「台式麵包排行榜」。（圖／Unsplash）

▲國外清潔專家指出，麵包也是去汙的好幫手。（示意圖／免費圖庫Unsplash，下同。）

記者吳美依／編譯

農曆春節將近，許多人也開始大掃除，卻可能為了難纏汙垢困擾不已，除了清潔劑與常見的白醋、小蘇打及檸檬汁以外，《華盛頓郵報》訪問清潔專家科赫（Jill Koch）和居家歸納大師索羅門（Caroline Solomon），整理出6大意想不到的「清潔神物」，作為天然、無毒且環境友善的新選擇。

►麵包

麵包擁有海綿狀結構，且吸水能力良好，可以在液體飛濺弄髒桌巾之前迅速吸除，尤其適合抹掉油、醬汁、紅酒及大多數液體。

家居雜誌《鄉村生活》（Country Living）也指出，麵包內含麩質可以像磁鐵一樣吸走汙垢，只要拿一片白吐司或雜糧麵包，去邊後把剩下部分捲起來，輕拍牆壁、櫥櫃及門框上汙漬，就能達到清潔效果。但切記不要太用力摩擦，以免留下一堆麵包屑。

此外，麵包也能有效收拾碎玻璃，拿一片麵包在附近按一按，就能沾起肉眼難見的碎玻璃。但也要小心別太用力按壓，以免刺傷自己。

▲▼美乃滋,沙拉醬,蛋黃醬。（圖／取自免費圖庫／Unsplash）

►美乃滋

如果水分滲透木質家具或用品的保護層，可能形成難看水漬，但只要塗上一層厚厚美乃滋，靜置一晚並於隔日早上使用乾布擦掉，就能輕鬆去除。

雜誌《女人世界》（Woman's World）也指出，美乃滋可以有效去除殘膠及口香糖，在貼紙或標籤撕掉卻留下殘膠的地方塗上厚厚一層，靜置20分鐘以上，再使用濕布擦掉即可。

▲▼手套,橡膠手套。（圖／翻攝免費圖庫unsplash）

►橡膠手套

橡膠手套能夠有效蒐集寵物毛髮，只要戴上後沾濕，並輕輕撫過家具表面，就能把滿天紛飛的寵物毛髮集結成球，直接丟進垃圾桶就好。

▲▼米,白米。（圖／翻攝免費圖庫pexels）

▲白米可以深入難以清潔的角落。（示意圖／免費圖庫pexels，下同。）

►白米

白米是清潔果汁機、研磨機或料理機的理想工具，把白米倒入容器內，高度淹過刀片，啟動約1分鐘後倒出即可。

此外，白米也可以當成瓶刷使用，在保溫杯倒入1/8～1/4杯白米，滴入幾滴洗碗精，再加入少量水，接著把杯蓋蓋上，搖晃約1分鐘後倒出，最後用水清洗即可。

▲▼鹽巴。（圖／翻攝PEXELS）

►鹽巴

鹽巴粗糙的特性讓它成為刷洗好幫手，能夠去除鍋爐上的鐵鏽、油汙及燒焦痕跡。可以在鍋裡倒入半杯鹽巴，使用海綿或紙巾刷過再沖洗，或在爐具油汙撒上大量鹽巴，再用濕布擦拭。

鹽巴也能用來清潔砧板，因為它可以深入切口和凹槽隙縫。在砧板表面撒鹽後，利用切半檸檬把鹽巴塗抹開來，最後再沖洗乾淨。

▲專家揭開「茶包正確沖泡方式」,茶包。（圖／取自pixabay）

▲茶葉能夠去除油垢和污漬。（示意圖／免費圖庫pixabay）

►茶葉

茶葉內含成分單寧（tannins）能夠去除油脂，並讓物體表面自然發亮，在丟掉用過的茶包之前，可以再沖一壺淡茶並倒入噴霧瓶，噴在鏡子、窗戶、玻璃桌面及眼鏡上，然後使用纖維較細的布料擦拭，例如眼鏡布，使其恢復光亮。如果使用濃茶擦拭木頭地板，也能達到光亮效果。

此外，茶葉也可有效去除污漬，在馬桶裡丟幾個茶包，靜置10分鐘後，刷洗效果更好。用過的茶包晾乾後，放在冰箱深處，也能像小蘇打一樣吸除臭味。

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