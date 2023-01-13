錯過再等5萬年！稀有彗星這天離地球最近　綠色身影肉眼可見

▲5萬年難得一遇的彗星C/2022 E3 (ZTF)，將於2月2日最接近地球。（圖／翻攝自NASA）



實習記者任庭儀／編譯

美國太空總署（NASA）指出，去年首度發現的綠色彗星「C/2022 E3 (ZTF)」將在不久後掠過地球，這將是我們第一次也是最後一次見到它，因為這顆彗星繞太陽公轉一次就要花費5萬年。據了解，觀察者現在使用雙筒望遠鏡，就能捕捉來自外太空稀客的美麗身影，而這顆綠色彗星將於2月2日最接近地球。

BBC於報導，C/2022 E3 (ZTF)去年3月在木星軌道被發現，5萬年以來首次掠過太陽系內部，並可能停留1個月之久。NASA指出，彗星是出了名的難以預測，但這顆彗星在穿越太陽系時亮度持續穩定上升，這將有助於人們一睹它的風采

C/2022 E3 (ZTF)已於12日越過近日點，對於沒有望遠鏡的觀察者來說，可以在清晨天空看見明亮的的綠色光芒；而使用雙筒望遠鏡的觀測者，則可以捕捉到更詳細的細節，包括它短而寬的彗尾。

行星學會（The Planetary Society）表示，這顆綠色彗星繞太陽公轉大約需要5萬年，因此一生只有一次能親眼目睹的機會，預估於2月2日最接近地球，屆時它將距離地球約4200萬公里。