【席夢思・精彩人物誌】無懼框架設限　RayRay「DJ台上放自己的歌＆Vocal」刷出精彩辨識度

▲位列全球百大女DJ，在國際間累積極高人氣的RayRay，不只具備高超的混音接歌技巧，近幾年投入創作、製作甚而演唱，獨具辨識度的個人風格，打破大眾對於DJ的既定印象。（圖／席夢思提供，下同）

記者萬玟伶／竹北報導

即使不聽嘻哈音樂、不理解電音節奏如何直竄人心，也很難不驚歎挾著接連登上Tomorrowland、Glastonbury、Sónar等國際音樂節的盛譽，在2022年底終於以台灣第一位電音DJ的身分開啟《Unearthly World》個人專場巡演的RayRay，彈指間以流暢嫻熟的接歌刷碟技巧，鎮住偌大舞台，展開瘋狂絕倫的精彩演出。眾目仰視的孤高柔魅氣場，讓人差點忘了，其實下了舞台的她嬌小且直率有趣，訪談當天因故獨自前來的她略顯緊張地笑道，「天啊我昨天忙到凌晨才睡，不知道等下拍照會不會睡著。」意外見證在舞台和音樂領域上充滿能量的RayRay，也有需要休息的時候。

從專輯製作忙到專場籌劃 返台開唱「想證明DJ也做得到」

「我覺得台灣真、的、好、棒！」位子還沒坐熱，請RayRay分享甫結束的專場心得，她毫不遲疑說出這句話。回想當天，RayRay滿足道，「過去，台灣沒有一個DJ做單獨售票的個人演唱會，通常會讓樂迷專程到場的DJ，多半是被夜店邀請去，有名、有號召力的國外DJ。」

「所以我在準備時壓力好大，因為不知道結果會是怎樣！」但如今音樂圈都看到了，當晚超過千人湧入Legacy，全程站了3個小時，只為讓RayRay的音樂沁入毛孔隨之擺動。「我從DJ做到音樂製作人，就是希望外界可以不再只把DJ看做是『放別人音樂』的CD Player，更希望大家是為了『我的音樂』而來。」有別於國際音樂節一場最多45～60分鐘的表演，強調短時間就要輸出超高能量炸裂全場，對RayRay來說，專場需以不一樣的製作面向思考，「專場像是一本小說，能透過細節鋪陳，讓觀眾享受高低起伏、起承轉合，例如這次我做Orchestra Intro、Live Set還有全部唱歌的橋段，都是在音樂節上較難做到的規劃。」

然而一聊到籌備期間的挑戰，RayRay瞬間緊握拳頭直呼，「從頭到尾都很困難！」她直言，過去以藝人身分參加音樂節，音樂放完就回家，專場則是從無到有的過程。「但專輯和專場的時間軸壓得太近了，我要on tour，要完成專輯所有的歌，還要編排所有表演曲目，我以為能兼顧，最後其實處在很崩潰的狀態！」即使忙到病了一場，自述喜歡接觸新事物的她，興致一來仍細數她還學到怎麼跑行政流程、如何跟記者過招。「像我今天也學著自己來受訪拍照！」迎上RayRay堅定的眼神，真是很難不被圈粉。

▲疫情期間RayRay忙著國際巡演，同時也面臨粉絲自殺、表姐因病去世、好友染疫離世等震撼。倚靠在席夢思床墊的她，以療癒般的口吻強調，《Unearthly World》每首歌都有其代表故事與她的人生紋理，她也想以專輯鼓勵因各種壓力喘不過氣的粉絲，「努力生活、想讓生活變得更好，的確不容易，但其實我們每個人都是一樣的。」

「這場演唱會對我來說是一個里程碑。」近年跑遍國際頂尖音樂盛會的RayRay，從沒忘記台灣主場，「演唱會結束後，我發現我得到最棒的結論就是，DJ專場這件事在台灣是可以成立的！」她的感動溢於言表，「那天演出完我真的很開心，因為我知道無論穿梭在世界哪個地方，有台灣做我的後盾，永遠有一群人在這裡支持我！」

家人與樂迷的支持 激發出無比精彩的創作力

單純因為想讓大家了解她的音樂世界，而一頭栽進DJ生涯的RayRay，在國內外都擁有一票死忠粉絲，「我覺得亞洲粉絲偏慢熟，但累積到一定程度也是會很瘋狂的，哈！」

所幸有賴互通無國界的Social Media，為粉絲另開一扇窗，得以與RayRay分享最直接的感動。「有粉絲聽了我的專輯，會直接錄下自己的反應PO在限時動態tag我，有人會寫很長的心得在inbox直接dm我，讓我知道他們為什麼喜歡我的音樂，我的音樂帶給他們什麼。無論文字或圖畫，這些回饋也會成為我創作時的靈感與養分。」那麼，期待看完演唱會的粉絲能帶些什麼回去呢？RayRay想了想，「只要他們看完演出後會一直回想，就夠了！」

▲和專輯同名的專場《Unearthly World》，字面上來看，延續著RayRay長期關注的外星人科幻以及Cyberpunk議題，但RayRay也說，「Unearthly World的意思其實很空泛、很vague(模糊)，我不想給大家一個既定視野，而是希望大家參與這趟旅程後，去想像屬於他們的Unearthly World是什麼？」當台下樂迷時而沉浸，時而給出頻率共感的熱烈迴響，看在RayRay眼底，「這就是我最初想當DJ、分享音樂的原因。」

除了粉絲，家人當然也是RayRay的重要支柱，尤其70歲爸爸也來到現場，對RayRay來說無疑也是值得銘記的一夜。「過去，爸爸對於夜店這個工作環境是抱持懷疑的，這場演唱會可以讓他知道我到底在做什麼，為什麼我都不休息？一下消失一下出現？如今他都得到了答案。」

倚坐在席夢思床墊上聊著父親的事，或許是被席夢思細膩設計的獨立筒袋裝彈簧給穩穩接住，讓RayRay卸下疲憊袒露心事，「我昨天睡前還在哭……哎呀，我有時想到一些事情就會這樣，想說爸爸年紀這麼大了，還要容忍我做這些瘋狂的事，我爸對我來說很重要，真的很謝謝他。」

從Hater到擁抱多元類型音樂的DJ 不設限一樣能維持初心

結束專場、收拾好煙火般爆炸的心情，RayRay緊接著還要邀請世界各地的製作人、音樂人Remix她專輯裡的歌，預計最遲4月再發一張DELUXE Ver.專輯。「雖然目前還沒有時間，但像是TRASH樂團的主唱阿夜、血肉果汁機，都在我期待合作的名單裡。」

RayRay投注在音樂的熱情與堅持，就如致力追求讓更多人擁有一夜好眠的席夢思，即使流行更迭、風格交替，仍不改其志。曾因熱愛嘻哈文化，偏執到「其他音樂都無法接受」的地步，讓RayRay成為自己眼中的Hater，直到開始駐場夜店，因工作需求方才接觸各類型音樂，讓她擁有從Hip-Hop、Old School、Funk到Disco等裂變的獨特曲風。

10多年DJ工作期間，每當在創作或工作上遇到瓶頸，除了自問投入的原因，RayRay也會透過早期喜愛的黑膠、CD找回最初的感覺與繼續下去的靈感。「喜歡的音樂會一直轉變，但初衷不會變，它永遠圍繞在我喜歡分享音樂這件事情上！」

▲RayRay在2022年共發行19首歌和1張專輯，完成4個Tour，加入新的美國Agency還開了一間自己的公司，年底更辦了一場專輯演唱會，身為工作狂的她，期待自己繼續在2023年挑戰自我極限。

「總結我的2022，『精彩』絕對是最貼切的形容詞」

2022年最後一篇臉書PO文，RayRay寫道「如果要用一個詞來總結我的2022，『精彩』絕對是最貼切的形容詞」，恰如席夢思「支持你的每一種精彩」的品牌主張，讓人也不免好奇RayRay對於「精彩」的定義。「對我來說，『精彩』就是每天都有不同事情發生，能去很多地方認識新的朋友！」

學會打造深度睡眠的優質環境

RayRay招認自己本來就是一個會把年度目標設定很多的人，「去年我一度擔心無法達成目標，因為專輯、專場關乎到太多人與細節，還好我都做到了！」繳出超乎常人的年度成績單，難怪身邊朋友都說很少看到RayRay處在休息狀態，「其實我以前覺得時間就是要拿來做事，用在休息睡覺上很浪費，但這幾年發現，少了充足睡眠對健康影響真的很大，頭腦會不靈光，思考也會變慢。」但偏偏巡迴世界的RayRay幾乎以飛機、巴士為家，這也養成她把握工作空檔「睡個nap」的小憩習慣。

聊開來的RayRay也自曝自己屬於淺眠體質，對她來說一個完美的睡眠環境除了必須要全暗無光，更重要的是要有一張席夢思床墊，即使是簡短的nap，也能高效補充優質睡眠，持續投入每一場表演，帶著樂迷展開更精彩的旅程！

▲躺在席夢思床墊上安穩地睡上一晚，就如人生中每個精彩時刻，總是令人難忘。RayRay感性表示，2022年的台灣專場是自己永遠都不會忘記的精彩一瞬，「我不知道怎麼形容，但在台上總是可以立即感受到，台下觀眾回饋給我的巨大能量！」

如今身兼DJ、歌手、創作者、製作人與老闆等角色，是否有即使再忙再累也堅持不想登出的身分？「我最近在思考DJ這個工作要做到什麼時候？但我好像沒有答案，因為我太喜歡這件事了！」已經走得比多數人還前面的RayRay，心思仍繫在無法預知卻肯定精彩的未來，她甩甩招牌紫髮，慧黠一笑，「就持續做到我不能再做的那一天吧！」

了解更多席夢思：https://bit.ly/3X49gob