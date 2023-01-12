　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韋伯望遠鏡首次觀測「系外行星」　兩次凌日確定：它就在那裡！

▲▼系外行星LHS 475 b想像圖。（圖／NASA）

▲系外行星LHS 475 b想像圖。（圖／NASA）

記者王致凱／綜合報導

美國太空總署（NASA）宣布，科學家首次利用韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）觀測到一顆系外行星，距離我們的地球41光年，大小幾乎與地球相同。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，這顆名為LHS 475 b的天體位於太陽系之外，天體方位在南極座（Octans），是一顆小型類地行星，且有可能具有大氣層。

NASA的凌日系外行星勘測衛星（TESS）先前就收集到相關數據，顯示在南極座可能有一顆行星存在；約翰霍普金斯大學應用物理實驗室的天文學家史帝文森（Kevin Stevenson）和博士後研究員魯斯提格－葉格爾（Jacob Lustig-Yaeger）的團隊利用韋伯望遠鏡觀測目標，清晰觀測到兩次凌日，確認了這顆行星確實存在。

所謂凌日，也就是當行星經過其繞行的恆星前面時，人們能夠觀測到恆星亮度出現變化。魯斯提格－葉格爾表示，韋伯望遠鏡的原始數據證實了這一點，「毫無疑問，這顆星球就在那裡。」

韋伯望遠鏡也是目前唯一能夠用來觀測類似地球大小的系外行星大氣特徵的望遠鏡，研究人員能夠透過多個波長的光譜來對行星進行分析，判斷星球表面是否存在大氣層。然而，目前研究團隊尚未得出結論。

魯斯提格－葉格爾表示，目前已經可以排除一些類地大氣，這顆行星上不太可能有著類似土衛六一般濃厚的甲烷大氣層。天文學家計畫在夏季再繼續對LHS 475 b進行後續觀測。

另外，韋伯望遠鏡的觀測結果還表明，這顆行星的表面溫度可能比地球還要高上數百度，假如LHS 475 b上真的有大氣存在，那麼環境可能與金星更加類似。目前已知，LHS 475 b每兩個地球日就能完成一次公轉，其主恆星為一顆紅矮星，表面溫度僅太陽的一半，因此雖然它距離恆星很近，但仍有可能保有大氣層。

NASA天體物理學部主任克拉平（Mark Clampin）透過聲明表示，韋伯望遠鏡的這次發現，為未來研究類地行星大氣層領域開創了更多可能性，「韋伯讓我們越來越認識系外類地星球的世界」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
普發6千「各縣市加碼紅包」一次看！這縣市最高能領5.2萬
台灣也吃得到了！韓國橋村炸雞「落腳第一間店」出爐
袁惟仁跌倒驚成植物人！　紀寶如、楊貴媚「心疼曝近況」
丟丟妹「婚變缺錢」回娘家！　丟爸還在火大：實在是賭爛
爆分手許藍方！　王少偉驚吐：我請教她怎麼找回童真

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

入侵烏克蘭他「點名沒到」　俄職業軍人不想參加行動…被判刑5年

大馬「H＆M更衣室」爆偷拍！新影片瘋傳　4對情侶慘變受害者

韋伯望遠鏡首次觀測「系外行星」　兩次凌日確定：它就在那裡！

女警慘淪局長洩慾工具！　派駐洋基體育場「比賽日就被性侵」

100元誘騙11歲男童到家！2少年合謀殘殺後「摘器官」高價賣

未爆榴彈射穿胸口「卡心臟附近」　醫師冒死取出！烏兵奇蹟活命

墨西哥地鐵驚爆火災！列車進站「突噴火光」黑色濃煙狂竄

老母屍體化白骨蓋棉被？中年女兒「伴屍同寢」2年　只為詐領老人津貼

偷東西「偷到拳王家」　2屁孩慘被衝刺追殺！嚇爆逃命畫面曝光

搭手扶梯伸頭！11歲童「脖子卡天花板縫隙」　粉碎性骨折爆血送醫

康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子

去染髮「藥劑上頭」卻遇停水　衝超商買水沖洗！她笑：超冰

王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

特斯拉車主抗議大砍價　結果看太便宜竟又下單

爸熟睡中橘貓按摩師卡位　專攻軟軟胯下踏踏媽看傻

蘇花公路驚傳坍方！　土石封死大清水隧道

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

全民普發6000元！　行政院送審特別條例

偉晉「我立刻爆炸」迷因翻紅　反擊酸民有撇步「走法律邊緣」

入侵烏克蘭他「點名沒到」　俄職業軍人不想參加行動…被判刑5年

大馬「H＆M更衣室」爆偷拍！新影片瘋傳　4對情侶慘變受害者

韋伯望遠鏡首次觀測「系外行星」　兩次凌日確定：它就在那裡！

女警慘淪局長洩慾工具！　派駐洋基體育場「比賽日就被性侵」

100元誘騙11歲男童到家！2少年合謀殘殺後「摘器官」高價賣

未爆榴彈射穿胸口「卡心臟附近」　醫師冒死取出！烏兵奇蹟活命

墨西哥地鐵驚爆火災！列車進站「突噴火光」黑色濃煙狂竄

老母屍體化白骨蓋棉被？中年女兒「伴屍同寢」2年　只為詐領老人津貼

偷東西「偷到拳王家」　2屁孩慘被衝刺追殺！嚇爆逃命畫面曝光

搭手扶梯伸頭！11歲童「脖子卡天花板縫隙」　粉碎性骨折爆血送醫

台達平鎮廠儲能系統通過經濟部標檢局驗證規定　全面導入自願性產品驗證

21歲男剛買進口車　開上國道「輔助駕駛」來不及剎…追撞GG了

配合款國小冷氣索15%回扣　桃園議員劉勝全、白手套遭聲押

入侵烏克蘭他「點名沒到」　俄職業軍人不想參加行動…被判刑5年

70歲爸「挖山30年」鑿出壯觀迷宮！女兒卻崩潰了：付出很多代價

《黑暗榮耀》海報藏最終結局伏筆！　編劇親證實：他代表觀眾

大馬「H＆M更衣室」爆偷拍！新影片瘋傳　4對情侶慘變受害者

23動漫節／年度霸權《孤獨搖滾》在曼迪：小孤獨抱枕、團結Band衣服登場

兵馬俑清晰出土照再曝光！秦始皇陵一號坑挖10多年「第一面盾牌」

「刈」包注音不是ㄍㄨㄚˋ！他見3種叫法傻眼　內行解釋了

2歲娃捲袖幫爸洗臭襪子　媽笑：果然是上輩子情人

國際熱門新聞

女警淪局長洩慾工具　每次值班都被性侵

真的不是雙胞胎　2男同名同工作外表也一樣

又有更衣室被偷拍！4對情侶慘變受害者

韋伯望遠鏡　首次觀測到系外行星

生雙胞胎認不出！媽「帶嬰刺青」影片被罵爆

2少年殘殺11歲男童　企圖摘器官高價賣出

俄國軍人拒絕作戰　被判刑5年

老母屍體化白骨蓋棉被　女兒「伴屍同寢」2年

陰莖越小越想買跑車　30歲↑更明顯

《黑暗榮耀》真實版！國3男被逼「脫衣DIY」

偷東西偷到拳王家　屁孩慘被追殺

17歲少女爽中4500萬！10年後超慘下場曝光

5寶媽遭集體性侵肢解　多男洩慾後淪碎屍

想休就休　微軟宣布員工休假無上限

更多熱門

相關新聞

NASA公佈「創生之柱」最新絕美畫面

NASA公佈「創生之柱」最新絕美畫面

宇宙中最為人讚嘆的驚世美景莫過於「創生之柱」（Pillars of Creation），藍黑的廣大星雲下散佈著塵埃，透過望遠鏡的光散射效應來觀測恆星誕生的唯美過程，如今美國太空總署（NASA）公佈韋伯望遠鏡拍攝的最新影像，人類能夠觀測到更為清晰、更加鮮明的影像。

韋伯捕捉獵戶座「火鳥展翅」星雲

韋伯捕捉獵戶座「火鳥展翅」星雲

人類大突破！韋伯望遠鏡全彩照公布

人類大突破！韋伯望遠鏡全彩照公布

關鍵字：

韋伯望遠鏡

讀者迴響

熱門新聞

台灣也吃得到！韓國橋村炸雞首間店曝

女警淪局長洩慾工具　每次值班都被性侵

快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃

史上最離奇大爆炸！2萬人瞬間「全身赤裸」慘死

快訊／射箭擊中男大生小腿　《木曜4》公布影片！真相全說了

雙魚座才第2！「公主病」星座Top 3

女留學生討2.87億聘金被放生！當地政府要查

資深演員江長文墜樓身亡　周遊難過大哭：我要查明真相

最會「躺平擺爛」星座Top 3

收入加倍！「超好運4星座」未來45天旺到翻

點名「5生肖」有劫數！「做1事」可化解血光之災

全民普發6千！各縣市加碼紅包一次看

酒駕男撞死路人棄車逃！基隆警逮人送辦

丟丟妹婚變回娘家！丟爸還在氣：實在賭爛

高中妹挺F奶被同儕嘲笑！淚訴「幫我把餒餒變小」

更多

最夯影音

更多
康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子

康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子
去染髮「藥劑上頭」卻遇停水　衝超商買水沖洗！她笑：超冰

去染髮「藥劑上頭」卻遇停水　衝超商買水沖洗！她笑：超冰

王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

特斯拉車主抗議大砍價　結果看太便宜竟又下單

特斯拉車主抗議大砍價　結果看太便宜竟又下單

爸熟睡中橘貓按摩師卡位　專攻軟軟胯下踏踏媽看傻

爸熟睡中橘貓按摩師卡位　專攻軟軟胯下踏踏媽看傻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面