韋伯望遠鏡首次觀測「系外行星」　兩次凌日確定：它就在那裡！

▲系外行星LHS 475 b想像圖。（圖／NASA）



記者王致凱／綜合報導

美國太空總署（NASA）宣布，科學家首次利用韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）觀測到一顆系外行星，距離我們的地球41光年，大小幾乎與地球相同。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，這顆名為LHS 475 b的天體位於太陽系之外，天體方位在南極座（Octans），是一顆小型類地行星，且有可能具有大氣層。

NASA的凌日系外行星勘測衛星（TESS）先前就收集到相關數據，顯示在南極座可能有一顆行星存在；約翰霍普金斯大學應用物理實驗室的天文學家史帝文森（Kevin Stevenson）和博士後研究員魯斯提格－葉格爾（Jacob Lustig-Yaeger）的團隊利用韋伯望遠鏡觀測目標，清晰觀測到兩次凌日，確認了這顆行星確實存在。

所謂凌日，也就是當行星經過其繞行的恆星前面時，人們能夠觀測到恆星亮度出現變化。魯斯提格－葉格爾表示，韋伯望遠鏡的原始數據證實了這一點，「毫無疑問，這顆星球就在那裡。」

韋伯望遠鏡也是目前唯一能夠用來觀測類似地球大小的系外行星大氣特徵的望遠鏡，研究人員能夠透過多個波長的光譜來對行星進行分析，判斷星球表面是否存在大氣層。然而，目前研究團隊尚未得出結論。

魯斯提格－葉格爾表示，目前已經可以排除一些類地大氣，這顆行星上不太可能有著類似土衛六一般濃厚的甲烷大氣層。天文學家計畫在夏季再繼續對LHS 475 b進行後續觀測。

另外，韋伯望遠鏡的觀測結果還表明，這顆行星的表面溫度可能比地球還要高上數百度，假如LHS 475 b上真的有大氣存在，那麼環境可能與金星更加類似。目前已知，LHS 475 b每兩個地球日就能完成一次公轉，其主恆星為一顆紅矮星，表面溫度僅太陽的一半，因此雖然它距離恆星很近，但仍有可能保有大氣層。

NASA天體物理學部主任克拉平（Mark Clampin）透過聲明表示，韋伯望遠鏡的這次發現，為未來研究類地行星大氣層領域開創了更多可能性，「韋伯讓我們越來越認識系外類地星球的世界」。

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