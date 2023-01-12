世外桃源文教公益基金會捐贈近千件暖被　助弱勢家戶過年

▲世外桃源文教公益基金會捐贈近千件市值70萬暖被。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆年節前夕，桃園市世外桃源文教公益基金會、桃園企業聯合會及金色年代等熱心公益單位，12日於市府捐贈市值逾70萬的953件雙人保暖被給市府，由市長張善政代表受贈，該些捐贈物資，將透過桃園市安家實物銀行寒冬送暖，讓桃園弱勢家戶溫暖過年。

張善政指出，桃園有許多傑出企業家在發展成功之際，有心回饋給桃園在地需要照顧的弱勢朋友，成為桃園社會福利重要的支持者，值得肯定；尤其社會有許多角落有賴於大家的關愛與照顧，市府的力量有限，但也將盡己所能協助弱勢族群，用預算支持需要照顧的市民朋友，同時民間資源的挹注也相當重要。

張善政說，過去也曾到安養機構參與公益活動，當他為長者送上新棉被時，感受到長者感激的目光，讓他深信社會善心捐贈永不嫌多，而世外桃源文教公益基金會所捐贈的暖心棉被，對於需要關愛照顧的弱勢朋友來說，更可謂是「雪中送炭」。張市長也代表市府對於今日發起愛心公益活動的企業家表達謝意，並期許世外桃源文教公益基金會的善舉持續在桃園擴散，讓更多企業共同響應。

世外桃源文教公益基金會董事長賴文祥表示，桃園企業聯合會集結多家上市櫃企業出錢出力，成立「世外桃源文教公益基金會公益平台」，並長期配合市府單位推動公益活動，協助弱勢團體。例如基金會曾採購快篩試劑，關懷桃園需要協助的家庭，也曾提供重大案件的破案獎金，藉此肯定警察團隊的努力。賴董事長也說，未來世外桃源文教公益基金會將加倍關懷弱勢，延續「取之於社會，用之於社會」的精神。

社會局長陳寶民表示，感謝世外桃源文教公益基金會拋磚引玉，嘉惠弱勢家戶迎新年，本次所受贈的雙人保暖被將透過安家實物銀行媒合送給需要的家戶，也歡迎有意願捐贈物資的個人或企業，與本市安家實物銀行進行聯繫（專線：03-3350628），共同關心弱勢家庭的需要，營造桃園成為幸福城市。

包括市府社會局長陳寶民、財團法人世外桃源文教公益基金會董事長賴文祥、董事陳百欽、桃園企業聯合會董事長戴水泉等均一同出席活動。